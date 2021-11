Après le triomphe de sa performance dans Joker en 2019, qui lui a valu un Oscar, l’acteur revient avec un film tendre sur les liens familiaux.

Écrit et réalisé par Mike Mills, Nos âmes d’enfants (C’mon C’mon) s’intéresse à la relation entre Johnny (Joaquin Phoenix), un journaliste renfermé, et son neveu Jesse (Woody Norman) alors que ses rapports avec sa sœur Viv (Gaby Hoffmann) sont agités.

Le temps d’une escapade à travers le pays, la fougue du jeune garçon insufflera de la vie à son oncle taciturne. Sur la voix de Phoenix et au rythme de Clair de Lune de Debussy, la bande-annonce dévoile sa teinte en noir et blanc accordée à des plans soignés qui surcadre l’image. Isolant les personnages de Vic et Johnny, qui ne paraissent pas savoir communiquer l’un avec l’autre, cela rapproche au contraire ce dernier de Jesse.

Des questionnements philosophiques se détachent tels que savoir si on est heureux, comment nos liens évoluent avec notre environnement… Le tout enveloppé d’une douceur qui annonce un film poétique et émouvant.

Nos âmes d’enfants marque le début d’une nouvelle série de projets pour Joaquin Phoenix. Il est attendu dans Disappointment Blvd, le prochain Ari Aster (Hérédité, Midsommar), chez Lynne Ramsay (We Need to Talk about Kevin) pour Polaris et retrouvera Ridley Scott dans Kit Bag centré sur la jeunesse de Napoléon.

Il s’agira du quatrième long-métrage de Mike Hills après 20th Century Women en 2017 qui avait été nommé pour l’Oscar du meilleur scénario original. Le film suivait, en 1979, Dorothea qui élève seule son fils Jamie et fait appel à des femmes différentes des mœurs de l’époque pour élargir ses horizons.

Des éléments familiers de transmission que l’on peut s’attendre à retrouver dans Nos âmes d’enfants, annoncé pour le 26 janvier 2022.

Emilie Bollache