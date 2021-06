Après A Beautiful Day, Joaquin Phoenix va retrouver la réalisatrice Lynne Ramsay pour Polaris, aux côtés de sa compagne Rooney Mara.

Il faut laisser le temps à Lynne Ramsay pour faire ses films, puisqu’en 22 ans de carrière, ce n’est que son cinquième film qui est annoncé.

Les quatre précédents, à savoir Ratcatcher, Le Voyage de Morvern Callar, le très remarqué We Need To Talk About Kevin et surtout A Beautiful Day (Prix du Scénario et Prix de la meilleure interprétation masculine pour Joaquin Phoenix à Cannes en 2017) ont installé le nom de cette réalisatrice écossaise.

À l’heure actuelle, à l’exception du titre Polaris et du duo Phoenix-Mara (couple à la ville), qui se retrouve à l’écran après Marie-Madeleine de Garth Davis (2018) et Her de Spike Jonze (2014), on ne sait encore quasiment rien du nouveau projet de Lynne Ramsay, qui l’a annoncé après avoir reçu le prix Luna de Valencia au Festival International du Film de Valence.

Mais la seule idée de retrouver la star de A Beautiful Day semble suffire à enthousiasmer la réalisatrice, comme elle l’expliquait au site El Espanol : « Il est fou, mais c’est le meilleur acteur que j’ai jamais rencontré. Tout ce qu’il fait sur le plateau a une raison. C’est beaucoup plus difficile quand on a une idée originale comme celle-ci, mais il est impossible de ne pas être excité quand on prépare un film avec Joaquin. ».

Au sujet de Ramsay, l’acteur a raconté à Esquire Magazine : « Aucun de nous deux n’est très verbal. Nous n’aimons pas intellectualiser le personnage. Tout s’est fait pendant la réalisation… Lynne est toujours à la poursuite de quelque chose, et c’est ce que l’on recherche pour travailler. Des cinéastes qui ont un ressenti très fort et qui le poursuivront jusqu’au bout. ».

La perspective de cette collaboration entre Joaquin Phoenix, Rooney Mara et Lynne Ramsay a de quoi faire saliver, mais elle n’arrivera pas avant plusieurs années. Les trois ont un agenda très chargé : Joaquin Phoenix est déjà engagé dans C’mon C’mon de Mike Mills, Disappointment Blvd., le troisième film d’Ari Aster, et le Kitbag de Ridley Scott, où il jouera Napoléon dans ses dernières années, sans exclure la possibilité d’une suite au Joker de Todd Phillips.

Rooney Mara (Millenium, A Ghost Story, Effets secondaires) revient quant à elle dans Nightmare Alley, le prochain Guillermo del Toro, ainsi que Woman Talking, où elle partagera l’écran avec Frances McDormand, récemment primée pour Nomadland.

Et dans les autres projets de Lynne Ramsay, on avait déjà appris en novembre qu’elle réaliserait l’adaptation de La Petite Fille qui aimait Tom Gordon de Stephen King, avec des grands noms à la production comme Christine Romero, ex-épouse du maître des films de zombies George Romero.

Théotime Roux