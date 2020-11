La réalisatrice Lynne Ramsay a été embauchée par Village Roadshow Pictures pour réaliser La petite fille qui aimait Tom Gordon, d’après le roman de Stephen King.

C’est un projet vieux de quelques années à Hollywood. Le roman La petite fille qui aimait Tom Gordon (The Girl Who Loved Tom Gordon) de Stephen King est paru en 1999. À l’époque, son ami George A. Romero, le créateur mythique des zombies, avait envisagé une adaptation.

Les deux maîtres de l’horreur ont beaucoup collaboré ensemble, notamment sur Creepshow et La part des ténèbres. Malheureusement, faute de budget, cette histoire-là ne vit pas le jour. Romero nous a quittés en 2017.

Mais tel un mort-vivant, le projet vient de sortir de sa tombe. La propre veuve de Romero, Christine, fait partie de l’équipe chargée de relancer la production.

À ses côtés, on trouve Ryan Silbert pour Origin Story, Jon Berg de Stampede Venture et surtout Roy Lee de Vertigo Films. Ce dernier est connu pour avoir produit les nouvelles versions cinématographiques de Ça (It). Un spécialiste de Stephen King, en quelque sorte.

La société Village Roadshow Pictures est aux commandes, avec Andrew Child à la production exécutive et Jillian Apfelbaum pour superviser l’ensemble.

Pour réaliser le film, la production a fait un choix de qualité. Selon The Hollywood Reporter, il s’agit de la réalisatrice britannique Lynne Ramsay, acclamée par la critique pour le drame We need to talk about Kevin avec Tilda Swinton, et le thriller A beautiful day. Ce dernier métrage a remporté deux récompenses au Festival de Cannes, le Prix du Scénario et le prix d’interprétation masculine pour Joaquin Phoenix. Ramsay est plutôt connue pour ses sujets psychologiques. Or, c’est bel et bien le postulat du roman de King.

La petite fille qui aimait Tom Gordon raconte l’histoire de Trisha, neuf ans, qui se perd lors d’une randonnée dans les Appalaches. Commence alors pour elle une longue errance dans une forêt immense, seule et affamée. Elle trouvera le courage d’avancer grâce à son idole, le joueur de baseball Tom Gordon, qui lui apparaît dans ses instants de faiblesse. Mais cela suffira-t-il à affronter la bête surnaturelle dont elle sent la présence ?

Ramsay a coécrit le scénario avec Christy Hall, scénariste de la série Netflix I am not okay with this. Gageons que cette histoire d’initiation soit inspirante pour la cinéaste.

Raphaël Mussard