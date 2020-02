Découvrez les premières images de la nouvelle fiction du showrunner de The End Of The F***ing World, inspirée d’un roman graphique du même auteur, et disponible sur Netflix à partir du 26 février.

Un titre et une nonchalance british aussi amples que ceux de The End Of The F***ing World, une ado bougonne solitaire qui se découvre des super-pouvoirs dans les années 1980… Aucun doute, la nouvelle série Netflix I Am Not Okay With This tient bien de son réalisateur, Jonathan Entwistle (The End Of The F***ing World) et de son producteur Shawn Levy, qui produit également Stranger Things.

La ressemblance visuelle et narrative du trailer avec deux des plus gros succès de la plateforme n’est donc pas due au hasard. D’autant plus lorsque l’on connaît l’origine de l’histoire : le roman graphique éponyme paru en 2017 d’un certain Charles Forsman, qui n’est autre que l’auteur de la bande dessinée The End Of The F***ing World.

Dévoilé le 18 février, la première bande annonce du programme qui rejoindra le catalogue du géant du streaming dès le 26 février prochain, résume l’intrigue : Sydney, une lycéenne réservée, peu en phase avec sa famille et ses amis apprend qu’elle possède d’étranges facultés mentales, des pouvoirs télékinétiques contrôlés par ses émotions. Un don qu’elle va devoir dompter et comprendre. Condensé de récit initiatique sur le passage à l’âge adulte avec un côté fantastique, la première saison de sept épisodes sera portée par Sophia Lillis et Wyatt Oleff, vus dans Ça (It) d’Andy Muschietti.

Un ton décalé, du féminisme, de la sexualité, un regard jeune et révolté sur le monde qui rappellent les excellentes aventures d’Alyssa et James de TEOTFW, et trouveront certainement leur public. Une nouvelle veine qui risque de faire des émules.