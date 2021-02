Ari Aster, le réalisateur d’Hérédité et de Midsommar, va diriger Joaquin Phoenix dans Disappointment Blvd produit par A24.

Voilà une collaboration bien prometteuse et réjouissante. Les rumeurs de novembre se confirment. La star du Joker devrait bien rejoindre le casting du prochain film du réalisateur d’Hérédité et de Midsommar. Selon Deadline, les détails du scénario de Disappointment Blvd sont encore sous le sceau du secret, mais la trame est décrite comme « le portrait intime, couvrant plusieurs décennies, de l’un des plus grands entrepreneurs de tous les temps ».

On ignore encore si le projet de novembre, intitulé Beau is Afraid, un film d’horreur surréaliste prévoyant Joaquin Phoenix, a une correspondance avec cette nouvelle annonce. Les informations prochaines nous le diront. Notons également qu’Aster a un autre projet sur le feu, évoqué en juin dernier, une « comédie cauchemardesque » d’une durée de « quatre heures ».

Quoi qu’il en soit, au financement et à la production, on devrait retrouver A24, qui avait déjà produit les deux précédents films du réalisateur de 35 ans. Le studio collaborerait avec Aster et Lars Knudsen sous leur bannière Square Peg.

La coqueluche du cinéma d’horreur moderne entre ainsi dans la cour des grands avec une star de ce calibre. La performance de Joaquin Phoenix dans le Joker de Todd Phillips, gratifié de l’Oscar du meilleur acteur, a conquis le public, la critique et le box office avec plus d’un milliard de dollars de recettes mondiales à sa sortie en 2019. Mais Aster a d’emblée prouvé ses capacités avec Hérédité (plus de 80 M$ pour 10 M$) et Midsommar (plus de 47 M$ pour 9 M$).

Deadline rappelle que Phoenix est aussi connu pour être particulièrement attentif à ce qu’il choisit, n’acceptant pas tous les projets. S’il a pris son temps pour s’engager dans le projet, il n’a cependant jamais hésité à vouloir faire équipe avec Aster.

Pour l’heure, aucune date de production n’est encore annoncée, mais selon toute probabilité Phoenix pourrait tourner Disappointment Blvd avant l’épopée Kitbag dans lequel il incarnera Napoléon Bonaparte pour Ridley Scott. D’ici là, on devrait retrouver dans C’mon C’mon de Mike Mills, tourné en 2019, avec également le soutien d’A24, mais qui ne dispose pas encore de date de sortie dans le calendrier.