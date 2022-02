Le film sur Napoléon Bonaparte par Ridley Scott ajoute Tahar Rahim à sa distribution pour une sortie prévue en 2023 sur Apple TV+.

L’acteur français se tiendra aux côtés de Joaquin Phoenix et Vanessa Kirby pour ce biopic sur Napoléon Bonaparte retraçant, avec une vision personnelle, son ascension afin de devenir empereur à travers sa relation complexe avec sa femme, Joséphine.

Actuellement en production, le film anciennement intitulé Kitbag est basé sur un scénario écrit par David Scarpa (Le jour où la Terre s’arrêta, Le Maître du Haut Château) qui avait précédemment collaboré avec Ridley Scott sur Tout l’argent du monde.

Selon Deadline, Tahar Rahim incarnera Paul Barras, un noble français, révolutionnaire et général ayant servi dans les armées de la Révolution et du Premier Empire français. Proche de Napoléon, il facilitera le mariage de celui-ci avec sa maîtresse Joséphine de Beauharnais et officiera en tant que témoin.

Napoléon Bonaparte sera incarné par Joaquin Phoenix (Joker) et Joséphine par Vanessa Kirby (Pieces of a Woman), qui remplace Jodie Comer (Le Dernier Duel) due à un problème d’agenda.

Tahar Rahim s’est fait connaître auprès du grand public et de la critique avec son premier grand rôle au cinéma dans Un prophète de Jacques Audiard en 2009. L’acteur s’est ensuite tourné vers une carrière internationale : L’Aigle de la Neuvième Légion, Marie Madeleine, The Kindness of Strangers… Dernièrement, il a joué aux côtés de Jodie Foster, Shailene Woodley et Benedict Cumberbatch dans Désignée Coupable de Kevin Macdonald, puis dans la série Netflix Le Serpent.

Joaquin Phoenix sera prochainement dans Disappointment Blvd. d’Ari Aster (Hérédité, Midsommar) et Vanessa Kirby prendra l’affiche de Mission Impossible 8 où elle endossera à nouveau son rôle d’Alana Mitsopolis.

Ridley Scott a, quant à lui, eu une année 2021 chargé avec la sortie successive de Le Dernier Duel, un drame historique avec Adam Driver et Matt Damon, et House of Gucci revenant sur l’assassinat de l’héritier de la célèbre maison de luxe avec Lady Gaga.

Pour l’heure, Napoleon est attendu pour 2023 sur la plateforme de streaming Apple TV+.

Emilie Bollache