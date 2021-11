Au micro de la BBC, Ridley Scott a confirmé la progression du développement des séries adaptées de ses films à succès dont les pilotes sont déjà écrits.

Achevée en 1997 avec Alien, la résurrection de Jean-Pierre Jeunet, la saga de science-fiction se concluait sur la programmation de la collision sur Terre du vaisseau Auriga, chargé d’expérimenter la création de Xénomorphe.

La saga a depuis lors été ressuscitée sous forme de prequel avec Prometheus en 2012 puis avec Alien Covenant en 2017. Ces films devaient expliquer comment l’équipage du premier film découvrait un vaisseau rempli d’œufs qui causerait leur perte. Les faibles retours critiques et au box-office ont achevé les projets de suites jusqu’au développement d’une série.

Selon John Landgraf, patron de la chaîne FX qui diffusera la série, sur Variety, celle-ci sera la première à se passer sur Terre, alliant l’horreur d’Alien, le huitième passager de Ridley Scott en 1979 et l’action d’Aliens, le retour par James Cameron en 1986.

Elle sera dirigée par Noah Hawley, connu comme scénariste pour la télévision avec des titres de renom tels que Fargo ou Legion. Si le premier est tiré du film des frères Coen de 1996, le second vient des comics X-Men avec le fils de Charles Xavier en son centre.

Le travail de transposition du film au petit écran ne sera donc pas nouveau. La série sera composée de dix épisodes d’une heure. Aucune précision n’a été apportée quant à sa place dans la chronologie des quatre volets. Il est cependant probable que, compte tenu de son déroulement sur Terre, elle se situe après.

Sur le même format, mais avec une durée totale comprise entre huit et dix heures, la série Blade Runner n’a pas donné plus de détails sur son histoire. En attendant, c’est un anime qui est diffusé depuis le 14 novembre sur Adult Swim. Se situant entre le film de 1982 et le Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve, Blade Runner : Black Lotus suit une répliquante qui tente de retrouver ses souvenirs au milieu du chaos.

En parallèle, Ridley Scott a annoncé le début du tournage de son biopic sur Napoléon, Kitbag, en début d’année prochaine. Joaquin Phoenix (Joker) campera le futur empereur et Jodie Comer (Le Dernier Duel) sa femme Joséphine.

Emilie Bollache