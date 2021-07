Noah Hawley, qui s’occupe actuellement de l’écriture de la série Alien, a annoncé que Ripley ne sera pas présente dans son show. Il en a aussi profité pour dévoiler quelques pistes narratives qui devrait prendre place dans ce nouveau projet.

Lors de la Journée des Investisseurs en décembre dernier, la série dérivée de la franchise Alien avec Noah Hawley (Fargo, Legion) aux commandes a été annoncé. John Landgraf de la chaîne américaine FX avait précisé que deux saisons avaient déjà été précommandées. Mais depuis ce 11 décembre, nous sommes restés sans nouvelle de la série. S’il avait déjà été annoncé qu’elle devrait se dérouler sur Terre et non dans l’Espace, le showrunner Noah Hawley avait seulement expliqué que la série serait terrifiante et angoissante.

Aujourd’hui, à l’occasion d’une interview avec Vanity Fair, Noah Hawley a pu en dire un peu plus en expliquant que sa série « ne sera pas une histoire de Ripley ». Incarnée dans quatre films de la franchise par Sigourney Weaver, Ripley ne devrait donc pas affronter son Némésis de l’Espace sur le petit écran.

Noah Hawley se justifie : « Elle est vraiment l’une des plus grandes héroïnes de tous les temps et je pense que l’histoire a été racontée assez parfaitement. Je ne veux plus y toucher ». Il ajoute : « Les récits d’Alien sont toujours des histoires de gens piégés : dans une prison, dans un vaisseau spatial… J’ai pensé qu’il serait intéressant d’ouvrir un peu le monde pour faire évoluer les enjeux de manière plus radicale : Que se passe-t-il si vous ne pouvez pas contenir la menace ? »

Toujours sur Vanity Fair, le créateur de Fargo dévoile que la série développerait tout un arc narratif avec une guerre des classes entre les Xénomorphes. Un indice pour nous faire espérer un développement plus proche du premier chapitre Alien que de ses suites ? Le film original de Ridley Scott, sorti en 1979, mettait en scène un équipage marchand d’un cargo spatial qui, pendant le premier acte, se plaignait de leur condition de travail pour ensuite lutter contre les Xénomorphes.

Pour l’heure, nous ignorons où se situera l’action de la série dans la chronologie officielle de la saga. Ni si Prometheus, Alien : Covenant ou les courts métrages accompagnants ces deux films seront intégrés à l’histoire.

Concernant le script, Hawley annonce qu’il en a déjà écrit deux : « J’ai écrit les deux premiers et nous envisageons de les tourner au printemps prochain. Quand on arrive à quelque chose avec ce niveau d’effets visuels, il y a beaucoup de préparation en amont. Ce qui a été très instructif, c’est de voir que l’ensemble de l’industrie cinématographique a dû prendre une année de repos et qu’elle essaie maintenant de faire tenir deux années de production en une seule. Tout le monde fait la course pour rattraper le temps perdu.».

Le tournage de cette série, coproduite par Ridley Scott, devrait débuter au printemps 2022.

Maxence-Yahia Lequere