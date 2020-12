Le PDG de FX John Landgraf a récemment annoncé que deux séries limitées, Alien et les Rolling Stones, sont en début de développement pour le réseau FX.

Après avoir adapté les mutants de X-Men à la télévision dans la série Légion, Noah Hawley va s’attaquer à un tout autre univers culte, celui de la franchise à succès de la 20th Century Fox : Alien.

D’après The Hollywood Reporter, le créateur de la série Fargo travaille actuellement aux côtés du réalisateur Ridley Scott (père fondateur d’Alien) pour décliner la saga sur petit écran.

La série sera inspirée des premiers Alien et se déroulera sur Terre, soit un territoire encore inconnu pour la franchise, et mêlera l’horreur intemporelle du film original de 1979 et l’action non-stop du second réalisé par James Cameron en 1986.

John Landgraf a décrit ce projet comme une « aventure effrayante à sensations fortes ».

Par ailleurs, ce dernier a également annoncé être en pourparlers avec Left Bank pictures, les producteurs de The Crown, pour une série dramatique qui explore la formation du groupe de rock emblématique The Rolling Stones. La série racontera l’histoire des Stones depuis leurs débuts dans les années soixante jusqu’en 1972, l’année où ils ont sorti Exile on Main St.

Réalisée avec l’approbation du groupe qui autorise l’utilisation de leur musique, cette série sera supervisée par l’auteur britannique Nick Hornby, rendu très célèbre dans les années 90 avec des romans comme High Fidelity et About a Boy (Pour un garçon) qui ont été tous deux transposés en séries.

Lors de la Journée des investisseurs de Disney, le 10 décembre dernier, John Landgraf de FX a précisé que deux saisons sont déjà en précommande. Cet événement annuel, diffusé en ligne, se concentre essentiellement sur les services de streaming de la Maison Mickey, incluant Disney +, Hulu et ESPN + et permet de connaître les projets de ses franchises, notamment Marvel, Star Wars et Pixar.

Odile Lefranc