Le scénario du prochain film de Ridley Scott a connu plusieurs modifications, suite à l’implication et aux nombreuses questions de Joaquin Phoenix.

Après Le Dernier Duel et House of Gucci, tous deux sortis l’année dernière, Ridley Scott continue d’explorer l’histoire, plus ou moins lointaine, avec son prochain film, Napoléon. Comme son titre l’indique, le long-métrage retracera la vie de l’Empereur des Français dans une grande fresque épique. Il se centrera plus précisément sur les relations qu’entretenait Bonaparte avec sa première épouse, Joséphine de Beauharnais.

Pour camper le mythique couple, Ridley Scott retrouve Joaquin Phoenix plus de vingt ans après Gladiator, qui a valu à l’acteur une nomination à l’Oscar du meilleur second rôle masculin. Ici, le cinéaste dirige pour la première fois Vanessa Kirby (Pieces of a Woman), en remplacement de Jodie Comer (Le Dernier Duel) initialement annoncée dans le rôle.

Aujourd’hui, on apprend que Joaquin Phoenix a, selon les dires de Ridley Scott, eu un rôle encore plus important sur le film, puisqu’il a fait réécrire le scénario de David Scarpa (déjà auteur sur Tout l’argent du monde).

Dans une preview pour Empire, le réalisateur de Gladiator et de Blade Runner explique que le tournage avec son comédien principal aurait été « l’une de mes expériences les plus difficiles, mais aussi l’une de mes meilleures, avec un acteur. »

«Joaquin se tient toujours loin des conventions. Pas délibérément, mais par intuition. C’est ce qui le fait vibrer. Si quelque chose l’ennui, il vous le fera savoir », continue le réalisateur « Il a rendu Napoléon spécial en nous posant plein de questions. Avec Joaquin, on peut réécrire le film parce qu’il se sent mal à l’aise. Et c’est ce qui s’est passé ici. Nous avons refait le film pour l’aider à se concentrer sur qui était Bonaparte. Je devais respecter cela, car ce qui se disait était incroyablement constructif. Tout cela a permis au film de grandir et de devenir meilleur. »

Selon Ridley Scott, le côté très exigeant et minutieux de sa star a ainsi permis d’atteindre un niveau de réalisme particulièrement important. « Je pense qu’on a creusé et touché le personnage au plus près de ce qu’il a pu être. Joaquin est probablement l’acteur le plus spécial et le plus attentif avec qui j’ai jamais travaillé. »

La performance de Phoenix pourrait donc lui permettre de décrocher une nouvelle nomination aux Oscars. Napoléon sortira directement sur Apple TV+ courant 2023, sans date plus précise pour le moment.

Timothée Giret