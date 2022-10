Joaquin Phoenix et sa compagne Rooney Mara partageront une nouvelle fois l’affiche dans le thriller psychologique The Island de Pawel Pawlikowski, dont le tournage est prévu pour l’année prochaine.

Après avoir tourné ensemble dans plusieurs longs métrages, notamment dans le drame historique de Garth David (2018) Marie-Madeleine, dans le biopic dramatique de Gus Van Sant, Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot, (2018) ou encore dans la fiction Her de Spike Jonze (2014), Joaquin Phoenix et Rooney Mara collaboreront une cinquième fois pour le nouveau projet du réalisateur Pawel Pawlikowski.

Le couple est également attendu à l’écran, pour le prochain film de la réalisatrice britannique, Lynne Ramsay, Polaris, remarquée à Cannes en 2017 avec son film A Beautiful Day.

Le réalisateur polonais Pawel Pawlikowski a déjà brillé à Cannes en 2018 avec le prix de la mise en scène, reçu pour son drame historique Cold War, qui a également été nommé aux César 2019 et reçu pas moins de trois nominations aux Oscars la même année.

Selon The Hollywood Reporter, The Island, dont le titre reste encore incertain, promet d’être un thriller psychologique haletant, librement inspiré de faits réels, plongé dans le décor de l’Amérique des années 1930.

Joaquin Phoenix et Rooney Mara incarneront un couple désireux de fuir la civilisation et la frénésie de ce temps, pour se retrouver sur une île déserte. Malheureusement, une comtesse arrivant sur l’île avec deux amants, décidera de construite un hôtel de luxe et de ramener la civilisation sur ce lieu inoccupé.

Prêts à tout, ce trio malicieux bouleversera la tranquillité du couple venu se retirer dans leur nouveau monde aux apparences paradisiaques. Débutera alors un cercle vicieux entre trahisons, infidélités amoureuses et manipulations qui pourraient mener jusqu’au meurtre.

La société de production FilmNation Entertainment devrait acheter le film à des acheteurs internationaux sur le marché du film américain. Il sera réalisé et écrit par Pawel Pawlikowsi et produit par Tanya Seghatchian et John Woodward pour les sociétés de production Apocalypso Pictures et Brightstar.

The Island ne dispose pas encore de date officielle de sortie.

Salomé Ledon