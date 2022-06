Le studio Apple Original Films collabore une nouvelle fois avec Brad Pitt pour produire le nouveau film de Formule 1 du réalisateur de Top Gun : Maverick avec l’acteur américain dans le rôle-titre.

Encore sans titre, le film suivra un ancien pilote, incarné par Brad Pitt, qui sort de sa retraite pour concourir aux côtés d’un débutant. L’acteur officiera également en tant que producteur à travers sa société Plan B Entertainment.

Jerry Bruckheimer est également de la partie à la production, de même que le multichampion de Formule 1 Lewis Hamilton.

À la réalisation, Joseph Kosinski enchaîne après le succès de Top Gun : Maverick, dont il a repris la direction suite à la mort de Tony Scott, réalisateur du premier film de 1986. Ehren Kruger, l’un des scénaristes de Top Gun : Maverick, a été engagé pour écrire le scénario.

Il s’agira d’une nouvelle collaboration entre Apple et Brad Pitt après l’annonce de sa participation au prochain film de Jon Watts (Spider-Man : No Way Home), en duo avec son grand ami George Clooney.

Récemment, Apple Original Films a reçu l’Oscar du Meilleur Film pour CODA, qui est devenu le premier contenu d’une plateforme de streaming à recevoir la récompense pour cette adaptation de La Famille Bélier.

Le studio remplit un peu plus son catalogue après avoir acquis les deux prochains projets de Martin Scorsese. Le drame policier Killers of the Moon réunira Leonardo DiCaprio (Don’t Look Up), Robert De Niro (The Irishman) et Jesse Plemons (Fargo). Le réalisateur prévoit également un biopic sur Grateful Dead avec Jonah Hill qui jouera le guitariste Jerry Garcia. Ce groupe de rock américain est considéré comme le principal représentant du mouvement psychédélique et s’est dissout en 1995 suite à la mort de Jerry Garcia.

Le prochain film de guerre du réalisateur de Twelve Years a Slave, Steve McQueen, nommé Blitz a, lui aussi, été acheté par Apple. La plateforme sortira prochainement, le 17 juin, la comédie dramatique Cha Cha Real Smooth centrée sur l’amitié improbable entre un DJ de Bar-mitzvah et une vieille dame.

Emilie Bollache