La 94e Cérémonie des Oscars 2022 s’est tenue ce dimanche 27 mars à Hollywood. Donnés grands favoris, The Power of the Dog et West Side Story repartent avec un Oscar chacun, contrairement à CODA et Dune qui s’imposent.

Ouverte par les sœurs Williams et le titre Be Alive de Beyonce, la 94e Cérémonie des Oscars a eu son lot de sensation. Le dernier film de Jane Campion en partenariat avec Netflix, The Power of the Dog, favori avec ses 12 nominations, repart avec l’Oscar de la Meilleure réalisatrice pour Jane Campion.

Celle-ci avait déjà reçu le Lion d’argent du meilleur réalisateur à la Mostra de Venise en 2021 et le Golden Globes de la meilleure réalisation en janvier dernier. Jane Campion devient ainsi la troisième femme à remporter cette distinction après être la première de l’histoire à être nommée deux fois dans cette catégorie après La Leçon de piano en 1994.

Si The Power of Dog était présent dans toutes les catégories d’interprétation, ce sont des rôles de composition qui ont raflé la mise. Ariana DeBose a remporté l’Oscar de la Meilleure actrice dans un second rôle, seule récompense pour le remake de West Side Story par Steven Spielberg, malgré ses 7 nominations.

Selon les pronostics, Kristen Stewart partait gagnante pour son interprétation de Lady Diana dans Spencer, mais c’est Jessica Chastain qui a été récompensée Meilleure actrice pour Dans les yeux de Tammy Faye, où elle incarne la télé-évangéliste et chanteuse américaine Tammy Faye Messner. Un film distribué en France sur Disney+ et qui a fait peu de bruit, tant son contenu est américano-centré.

Avec ses six nominations, Belfast de Kenneth Branagh ne repart qu’avec l’Oscar du Meilleur scénario original. Le dernier Adam McKay, Don’t Look Up, qui avait fait sensation à la fin de l’année dernière, s’en va les mains vides en dépit de sa sélection dans quatre catégories.

Will Smith au centre de l’attention

Will Smith a été sacré Meilleur acteur pour son rôle de père courage dans La Méthode Williams. Il s’agit de son premier Oscar en quarante ans de carrière. Cette récompense lui a été remise par Samuel L. Jackson, Uma Thurman et John Travolta, qui fêtaient sur scène l’anniversaire de Pulp Fiction.

Néanmoins, ce n’est pas à cause de ce prix que les têtes se sont tournées vers l’acteur américain. Plus tôt dans la soirée, alors que l’humoriste américain Chris Rock venait remettre l’Oscar du Meilleur documentaire, celui-ci s’est permis une blague sur le crâne rasé de la femme de l’acteur, Jada Pinkett Smith.

Si Will Smith a, dans un premier temps, ri à cette boutade, tel n’a pas été le cas de son épouse atteinte d’alopécie, une maladie responsable de la chute des cheveux. L’acteur est alors monté sur scène afin de gifler Chris Rock, avant de reprendre sa place en demandant à l’humoriste de ne plus parler d’elle.

CODA et Dune font carton plein

L’adaptation de La Famille Bélier, film français d’Éric Lartigau sorti en 2014, rafle la mise avec les trois statuettes pour lesquelles il avait été sélectionné : Meilleur acteur dans un second rôle, Meilleur scénario adapté et Meilleur film. Un succès pour Apple qui remporte ce prix très estimé avant le leader Netflix, qui avait pourtant The Power of the Dog et Don’t Look Up en lice. Il s’agit de la première fois qu’une plateforme de streaming est ainsi célébrée, ouvrant un précédent pour les prochaines éditions.

Présenté au Festival de Sundance en janvier 2021, Apple TV+ acquiert les droits de diffusion de CODA, acronyme de Child Of Deaf Adult, qui reprend l’histoire de sa version française : une jeune fille entendante, dans une famille de sourds, à la possibilité de partir étudier le chant mais rechigne à laisser ses parents, devenus dépendants de son ouïe.

Contrairement à leurs homologues français, les personnages sourds ont été interprétés par des acteurs qui le sont véritablement. Une inclusion qui a séduit l’Académie des Oscars. Troy Kotsur a été sacré Meilleur acteur dans un second rôle. Sa partenaire, Marlee Matlin, avait d’ailleurs été la première actrice sourde à recevoir l’Oscar de la meilleure actrice en 1987 pour Les Enfants du silence.

De son côté, Dune repart avec les Oscars techniques : effets visuels, musique de film pour Hans Zimmer, photographie, montage, décors et son. Autrement dit, six statuettes pour ses dix nominations.

Des récompenses méritées

Comme presque chaque année, Disney remporte l’Oscar du Meilleur film d’animation grâce ici à Encanto. Une chance sur trois pour le géant aux grandes oreilles puisque Luca, ainsi que Raya et le dernier dragon, étaient également en compétition.

Drive My Car du japonais Ryūsuke Hamaguchi devient le Meilleur film international des Oscars 2022. Depuis sa découverte au Festival de Cannes 2021, ce film a une trajectoire spectaculaire et ne cesse de faire sensation partout où il passe. Ce trophée s’ajoute au Golden Globe et au BAFTA du meilleur film en langue étrangère, et à tant d’autres encore.

De leurs côtés, Billie Eilish et Finneas O’Connell ont raflé l’Oscar de la Meilleure chanson originale pour Mourir peut attendre.

Une cérémonie au finale pleine de rebondissements pour cette 94e édition des Oscars 2022 où les favoris ont laissé place aux outsiders pour la plus agréable des surprises.

Emilie Bollache

PALMARES OSCARS 2022