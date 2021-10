Biopic basé sur l’incroyable parcours de Venus et Serena Williams, le film réalisé par Reinaldo Marcus Green, avec en vedette Will Smith, est attendu en décembre au cinéma.

Dès l’âge de quatre ans, Richard Williams décide que ses filles seront des joueuses de tennis professionnelles. Malgré son manque d’expérience, il les amènera à leur plus haut potentiel, jusqu’à la victoire de Serena à l’US Open en 1999 et de Venus au tournoi de Wimbledon en 2000.

Cette persévérance se retrouve dans la bande-annonce de La Méthode Williams où Will Smith s’assure que ses filles, jouées par Saniyya Sidney et Demi Singleton, sortiront de Compton. Cette ville, en périphérie de Los Angeles, est connue pour sa violence et ses gangs.

Elle a été rendue célèbre par l’album Straight Outta Compton de NWA en 1988, un groupe de rap composé notamment de Dr. Dre et Ice Cube. La question du racisme et de la difficulté pour les Afro-américains de prétendre aux mêmes privilèges que les autres traverse les images du trailer.

En dépit d’un accent mis sur les prodiges du tennis, c’est bien le personnage de Will Smith qui est au centre. Intitulé King Richard en version originale, le film s’attardera sur comment un homme a su voir le talent de ses enfants et le développer à son maximum. Muni d’un programme de 78 pages, il entraînera lui-même les futures championnes et fera face aux rabaissements constants qu’il subira la part du milieu.

Ce rôle dramatique de père courage sied à Will Smith qui excelle dans ce genre. Nommé aux Oscars du Meilleur acteur en 2007 pour À la recherche du bonheur, il devrait savoir à nouveau montrer l’étendue de ses capacités après une série de films (Aladdin, Gemini Man, Bad Boys For Life) qui n’ont pas séduit la critique.

Actuellement, Venus et Serena Williams détiennent respectivement 23 et 39 titres du Grand Chelem. Elles sont considérées comme faisant partie des plus grandes joueuses de tennis au monde.

La Méthode Williams est le troisième long-métrage de Reinaldo Marcus Green. Aunjanue Ellis (Si Beale Street pouvait parler, The Birth of a Nation) incarnera Oracene Price, la mère des championnes, qui participa également à leur entraînement. Le casting est complété par Joe Bernthal (The Walking Dead), Tony Goldwyn (Scandal, Divergente) et Dylan McDermott (American Horror Story).

Le film sortira le 1er décembre dans les salles de cinéma françaises.

Emilie Bollache