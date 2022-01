Dimanche soir, les gagnants des Golden Globes ont été annoncés sur Twitter avec la domination de Jane Campion et de Steven Spielberg.

Pas de tapis rouge ou de retransmissions télévisées cette année pour la cérémonie de l’Hollywood Foreign Press Association. À la suite du scandale provoqué lors de la précédente édition, dû au manque de diversité des membres de l’association, la chaîne NBC a décidé de ne pas diffuser la cérémonie, préférant annoncer les vainqueurs sur Twitter.

Pour la catégorie film dramatique, Will Smith a remporté le prix du meilleur acteur pour La Méthode Williams, dans lequel il incarne le père des joueuses de tennis Venus et Serena Williams. Nicole Kidman est primée meilleure actrice pour son interprétation de Lucy Ball dans Being the Ricardos d’Aaron Sorkin, produit par Amazon Studios, là aussi film biographique sur la relation des époux stars de la série I Love Lucy.

The Power of the Dog est, quant à lui, lauréat dans trois disciplines en tant que meilleur film dramatique, Jane Campion meilleure réalisatrice et Jodi Smit-McPhee (X-Men Dark Phœnix) meilleur acteur dans un second rôle.

La catégorie film musical ou comédie a largement salué West Side Story de Steven Spielberg, qui est honoré des récompenses de meilleur film, meilleure actrice pour Rachel Zegler, dont il s’agissait du premier rôle au cinéma, et meilleure actrice dans un second rôle pour Ariana DeBoss.

Andrew Garfield s’est vu remettre le prix du meilleur acteur grâce à sa performance de Jonathan Larson dans Tick, Tick… Boom!. Diffusés sur Netflix, le premier film de Lin-Manuel Miranda et The Power of the Dog permettent à la plateforme de streaming d’installer sa puissance dans le paysage cinématographique.

Kenneth Branagh hérite du prix du meilleur scénario pour Belfast, dont la sortie en France est prévue pour le 2 mars 2022.

Sans surprise, Hans Zimmer est récompensé de la meilleure composition pour son travail sur Dune de Denis Villeneuve et Billie Ellish de la meilleure chanson originale pour le générique du dernier James Bond, Mourir peut attendre.

Disney remporte le prix du meilleur film d’animation avec Encanto ; tandis que Drive My Car, du japonais Ryūsuke Hamaguchi, celui du meilleur film en langue étrangère.

Côté série, HBO impose ses créations avec Hacks, meilleure série télévisée musicale ou comédie, et Succession, meilleure série dramatique, dont les interprètes Jeremy Strong (The Gentlemen) et Sarah Snook (Pieces of a Woman) ont également été célébrés meilleur acteur dans une série dramatique et meilleure actrice dans un second rôle dans une série.

Emilie Bollache

PALMARÈS GOLDEN GLOBES 2022