La première bande-annonce du remake attendu de ce classique musical a été dévoilée pendant la 93e cérémonie des Oscars, cette nuit à Los Angeles. Devant la caméra de Spielberg, on retrouvera notamment Ansel Elgort et Rachel Zegler.

Soixante ans après la sortie de la comédie musicale mythique de Jerome Robbins et Robert Wise, auréolée de ses dix Oscars lors de l’édition de 1962, c’est encore aux Oscars que se fait l’histoire de West Side Story. Cette première bande-annonce dévoile des images prometteuses et un récit apparemment fidèle au musical originel, comme l’expliquait Spielberg en 2018 à Vanity Fair.

On y retrouve les deux gangs : les Jets et les Sharks, en guerre perpétuelle. Au milieu de ses membres, le leader des Jets, Tony (Ansel Elgort), qui tombe amoureux de Maria (Rachel Zegler). Problème : Maria est la sœur de Bernardo (David Alvarez), leader des rivaux Sharks.

Aux côtés du duo qui reprend les rôles iconiques de Richard Beymer et Natalie Wood, on retrouvera Ariana DeBose (The Prom, Hamilton), Corey Stoll (First Man, Midnight in Paris), Brian D’Arcy James (Spotlight, First Man), mais aussi Rita Moreno, inoubliable Anita dans le film original. Elle jouera cette fois-ci non plus la meilleure amie de Maria mais la veuve de Doc, gérant de la boutique qui emploie Tony.

Avec un casting exclusivement latino-américain pour jouer les Sharks et le retour de la première actrice latino lauréate de l’Oscar du meilleur second rôle en 1962, on peut s’attendre à un discours sur le rejet de ces communautés aux États-Unis, hélas toujours pertinent en 2021.

Pour cette nouvelle adaptation, le scénariste Tony Kushner, avec qui Spielberg avait déjà travaillé sur Munich et Lincoln, s’est plus inspiré du livret de 1957 que du film de 1961. À ses côtés, le résident du New York City Ballet, Justin Peck, se chargera des chorégraphies.

À la photographie, Spielberg mise sur sa valeur sûre : Janusz Kaminski (La Liste de Schindler, Ready Player One, Pentagon Papers, Le Pont des Espions), qui régale la rétine du spectateur de ses visuels à la fois sombre et colorée.

Le film avait déjà dévoilé plusieurs images en 2019 et en 2020, et il devait arriver dans toutes les salles fin 2020. Mais la pandémie de Covid-19 ayant retardé sa sortie parmi de nombreuses autres, il faudra prendre son mal en patience jusqu’au 8 décembre 2021 pour pouvoir découvrir la réinterprétation du classique de Broadway par Spielberg, en attendant son long-métrage suivant, qui racontera… sa propre enfance.

Théotime Roux