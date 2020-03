Les premières photos du West Side Story de Steven Spielberg offertes par le réalisateur, nous replongent dans l’Upper West Side des années 1950 et l’univers culte du musical.

De toutes les relectures de classiques hollywoodiens, le West Side Story de Steven Spielberg compte certainement parmi les plus perplexes et les plus attendues. Jusqu’ici, peu de détails – excepté une première photo – ont été communiqués à propos de cette nouvelle version de la comédie musicale culte de Leonard Bernstein, Stephen Sondheim et Arthur Laurents, et de son adaptation filmique par Jerome Robbins Robert Wise, oscarisée à dix reprises en 1961.

Mais ce 16 mars, après une interview du cinéaste, Vanity Fair US a publié plusieurs visuels du film, dont la sortie est encore prévue pour le 16 décembre 2020.

Les quelques clichés montrent le couple star en costumes, Ansel Elgort (Baby Driver) et la jeune Rachel Zegler, dans la peau des deux épris Tony et Maria. Les personnages, membres des Jets et des Sharks, les gangs rivaux de l’histoire, sont indissociables de leurs précédents interprètes, Richard Beymer et Natalie Wood.

La romance sur fond de guerre de gangs d’immigrés new-yorkais, est à l’origine inspirée de la pièce Roméo et Juliette de Shakespeare. Il en sera visiblement de même pour le long-métrage de Spielberg, qui se déroule à la même époque, en 1957, et s’appuie davantage sur l’œuvre théâtrale sortie cette même année.

Ansel Elgort and Rachel Zegler as star-crossed Tony and Maria #WestSideStoryMovie pic.twitter.com/sFBxXdEri2 — VANITY FAIR (@VanityFair) March 16, 2020

En supplément, un aperçu d’Anita, incarnée par Rita Moreno en 1961 – cette dernière, productrice exécutive, sera également de retour en Valentina, un nouveau rôle -, qui revêt désormais les traits d’Ariana Debose, une pointure de Broadway. Cette dernière donnera la réplique à David Alvarez, – également comédien habitué aux planches new-yorkaises -, qui jouera de Bernardo, le frère de Maria et chef des Sharks, le clan portoricain.

Robes Rockabilly, mousselines et jupons colorés virevoltants, les photos sont sublimes et génèrent d’autant plus d’impatience autour de ce projet produit par Twentieth Century Studios – ex-Fox – auquel Steven Spielberg et le dramaturge Tony Kushner, auteur du script, travaillent depuis plus de deux ans.

Une production qui lui tient à cœur : « Ma mère était une pianiste classique. J’ai grandi entouré par la musique classique. West Side Story était la première œuvre de musique populaire que j’ai jamais écoutée, c’était l’album de la comédie musicale de 1957. Et j’en suis tombé amoureux étant enfant », a glissé ce dernier au magazine américain.

Un bel échantillon du film, toujours attendu dans les salles pour décembre 2020.