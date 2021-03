Le prochain film de Steven Spielberg nous parlera de son enfance en Arizona. L’actrice Michelle Williams est en pourparlers pour le rôle de sa mère.

Steven Spielberg a bercé l’enfance de milliers de personnes à travers le monde. Cette première période de la vie est indéniablement celle qui a le plus inspiré l’oeuvre du réalisateur. Il nous a fait visiter un parc rempli de dinosaures, devenir ami avec un extraterrestre et nous a emmenés jusqu’au pays imaginaire. Mais lui-même, quel enfant était-il autrefois, pour avoir pu imaginer tout cela ?

Le cinéaste nous convie à découvrir avec lui la réponse à cette question. Sa prochaine réalisation sera en effet librement inspiré de sa propre enfance en Arizona. En quelque sorte, un auto-biopic. Le documentaire de Susan Lacy pour HBO nous avait déjà renseignés sur le sujet, mais il s’agit cette fois d’une interprétation personnelle des choses.

Puisant dans ses propres souvenirs, c’est la première fois depuis A.I. Intelligence Artificielle en 2001 que le réalisateur prend la plume pour écrire un script. Il sera secondé par un collaborateur de longue date, Tony Kushner, auteur de Munich, Lincoln et le remake de West Side Story, la dernière réalisation en date de Spielberg.

Peut-être que tourner ce film, remake d’un classique qui a marqué sa jeunesse, lui a donné la nostalgie du passé, comme il l’avoue à Vanity Fair : « Ma mère était une pianiste classique. J’ai grandi entouré par la musique classique. West Side Story était la première œuvre de musique populaire que j’ai jamais écoutée, c’était l’album de la comédie musicale de 1957. Et j’en suis tombé amoureux étant enfant. ».

De fait, la figure de la mère occupe également une place dans son oeuvre. Spielberg a été marqué par le divorce de ses parents au milieu des années cinquante. Si son enfance a été marquée par l’absence fréquente de son père ingénieur électricien, cette séparation le plonge dans un désarroi profond. Une mère qu’il va idéaliser dans ses nombreuses créations.

Il n’est donc pas étonnant que le premier nom du casting à avoir filtré concerne ce rôle maternel. L’actrice Michelle Williams est actuellement en négociation pour interpréter ce personnage essentiel, inspiré de Leah, pianiste, peintre et propriétaire d’un restaurant casher, décédée en 2017. Récemment récompensée pour son rôle dans la série Fosse/ Verdon, elle est attendue dans de nombreux autres projets, comme Fever, un biopic sur Peggy Lee dirigé par Todd Haynes, le prochain film de Kelly Reichardt Showing Up, et la suite de Venom avec Tom Hardy.

Spielberg a commencé de son côté le casting des jeunes comédiens, qu’il recherche à différents âges, enfants et adolescents.

Le tournage devrait commencer dès cet été, ce qui laisse présager une sortie en 2022. D’ici là, on aura pu découvrir sa fameuse version de West Side Story, attendue pour le 8 décembre 2021 si tout se passe bien.

Raphaël Mussard