L’actrice Michelle Williams et le réalisateur Todd Haynes vont collaborer pour la troisième fois à l’occasion d’un biopic consacré à la chanteuse Peggy Lee.

Intitulé Fever – du nom du tube planétaire que Peggy Lee a enregistré en 1958 -, le long-métrage reviendra sur la vie morcelée et dissolue de la chanteuse, comédienne et compositrice décédée en 2002 à l’âge de 81 ans.

C’est avec ces deux titres Somebody Else Is Taking My Place et Why Don’t You Do Right ? que Peggy Lee connaît ses premiers succès au début des années quarante.

Reconnue pour être une excellente compositrice, elle collabore ensuite avec des artistes de jazz comme Benny Goodman, Dave Barbour, Sonny Burke, Victor Young, ou encore Duke Ellington. Auteure de paroles de chansons, elle a écrit celles du film de Walt Disney La Belle et le Clochard (1955), pour lequel elle a prêté aussi sa voix à quatre personnages. En tant qu’actrice, elle a été nommée aux Oscars pour son rôle de soutien dans Pete Kelly’s Blues (1955).

Avec 1 200 titres enregistrés sur plus de soixante ans de carrière, Peggy Lee a traversé les modes musicales, influençant aussi bien Paul McCartney que Bette Midler, Madonna que K.d. Lang, et plus récemment, la chanteuse Billie Eilish, lauréate de plusieurs Grammys.

Selon Deadline, Eilish est justement en pourparlers pour rejoindre le film en tant que productrice exécutive aux côtés de Marc Platt, Reese Witherspoon, Pamela Koffler et Christine Vachon via leur société de production Killer Films.

Ce projet sur Peggy Lee n’est en revanche pas récent. D’abord en développement chez Fox 2000 Pictures avec Reese Witherspoon dans le rôle-titre, ce biopic avait été abandonné après le décès de la réalisatrice Nora Ephron, qui avait écrit le scénario original en 2012. L’arrivée de Michelle Williams dans le casting permet aujourd’hui de le relancer. La MGM est également sur les rangs.

Après I’m not there (2007) et Le Musée des merveilles (2014), ce biopic écrit par Doug Wright marque la troisième collaboration entre Todd Haynes et Michelle Williams. Il s’agira de la deuxième incarnation d’une icône des années cinquante pour la comédienne après le film consacré à Marilyn Monroe, My Week with Marilyn pour lequel elle a d’ailleurs remporté le Golden Globe de la meilleure actrice en 2012.

Dans ses projets, Williams retrouvera la réalisatrice Kelly Reichardt pour Showing Up. Ce sera leur quatrième collaboration après Wendy et Lucy, La Dernière Piste et Certain Women. Plus récemment, elle a joué dans la série Fosse / Verdon, qui lui a valu un Emmy pour son interprétation de Gwen Verdon, et vient de terminer le tournage de la suite de Venom : Let There Be Carnage.

Aucune date de sortie pour Fever n’est encore annoncée.

Odile Lefranc