Synopsis : Derrière les victoires en série des sœurs Venus et Serena Williams en tournois du Grand Chelem, il y a leur père, Richard Williams. Avant même leurs naissances, il a élaboré un plan de 78 pages détaillant la méthode qu’il allait suivre pour entraîner celles qui allaient compter parmi les plus grandes joueuses de tennis au monde.

♥♥♥ ♥♥

Après des succès comme Borg McEnroe ou encore Battle of the Sexes, le tennis s’invite à nouveau au cinéma. Avec deux longs-métrages à son actif et quelques courts, le réalisateur Reinaldo Marcus Green revient avec un biopic porté par Will Smith dans le rôle-titre, consacré à l’ascension de deux des plus grandes joueuses de tennis au monde. Le film a déjà comme vraie force d’avoir choisi de traiter le sujet via un angle à même de toucher un public bien plus large que les seuls amateurs de tennis. En s’intéressant à l’impact sociétal de l’émergence d’icônes du tennis mondial femmes et afro-américaines, Reinaldo Marcus Green met en avant une histoire palpitante et inspirante d’ascension sociale et d’engagement contre les discriminations. Si le récit aborde largement l’entraînement des sœurs Williams, il est parsemé de rappels de leur famille à leur situation précaire, dans leur quartier de Compton : ici une scène d’assassinat au volant, là un bulletin télévisé sur l’affaire Rodney King… Au milieu de ce cadre de vie rude, Saniyya Sidney et Demi Singleton incarnent toute la détermination respectivement de Venus et Serena Williams. On suit surtout Venus, l’aînée, qui débute la première une carrière impressionnante sur les chapeaux de roues. À mesure que ses talents se révèlent, Richard l’emmène suivre des cours auprès du prestigieux Rick Macci, coach de renom brillamment incarné par un Jon Bernthal en grande forme. Se posent alors aux sœurs Williams des dilemmes qu’on voit rarement à l’écran : la question de la santé mentale chez les jeunes athlètes en pleine ascension, ainsi que le fait, pour Serena Williams, de devoir vivre dans l’ombre de sa grande sœur. C’est sur Venus que Richard concentre ses efforts, tout en assurant à sa petite sœur que son « tour » viendra, se référant éternellement à son fameux « plan ».

Dans le rôle du patriarche, on a droit au Will Smith des grands jours, clairement habité par l’énergie qu’il avait déjà pu insuffler à Mohammed Ali dans le biopic que Michael Mann lui avait consacré. Sa tendance à se mettre en avant dans des rôles de père protecteur convient ici parfaitement à l’histoire, et il excelle particulièrement dans une scène où, face à la police, il crie sa détermination à sortir ses filles de la misère, à n’importe quel prix. C’est peut-être d’ailleurs la limite du rôle donné à l’acteur, qui souffre parfois d’une écriture trop caricaturale.

Le personnage de Richard Williams devient parfois à l’écran un véritable pique-assiette, exigeant tous les avantages des clubs professionnels sans en accepter toutes les règles. On en vient à douter sérieusement de la réalité du film quand Venus Williams est retirée du circuit pro par son père, lequel continue de vivre avec sa famille dans la maison floridienne payée par le club.

La réalisation souffre également d’une certaine platitude, à l’exception des scènes de tennis, assez intenses, le film est assez banal visuellement, que ce soit au niveau du cadre ou des couleurs. En fait, le scénario est au centre des préoccupations dans La Méthode Williams, ce qui pourrait suffire s’il ne souffrait pas de certaines exagérations qui peuvent faire sortir du film. Restent certaines scènes en famille, de nombreux secrets de la vie d’une jeune athlète, et surtout les scènes de matchs qui conservent au film de Reinaldo Marcus Green l’aura d’un biopic tout à fait correct, qui aura le mérite de faire connaître à tout le monde à quel point les sœurs Williams auront marqué leur discipline.

Théotime Roux