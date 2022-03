Le réalisateur de la dernière trilogie Spider-Man est prêt à sortir des jupes de Marvel pour son prochain film, un thriller avec Brad Pitt et George Clooney, que plusieurs studios s’arrachent déjà.

Écrit, produit et réalisé par Jon Watts, ce thriller attise les convoitises puisque pas moins d’une douzaine de studios se battent actuellement afin d’en obtenir les droits. Parmi eux, Apple, Netflix, Lionsgate, Amazon, Universal et Sony sont du lot.

Rien d’étonnant puisque le réalisateur à l’origine du renouveau de Spider-Man chez Marvel vient de faire un triomphe avec le dernier volet, No Way Home. Seulement quelques mois après sa sortie, celui-ci a dépassé le milliard au box-office. Il s’agit du premier film à réaliser cet exploit depuis Star Wars, Episode IX : L’Ascension de Skywalker en 2019.

Ajouté à l’annonce de Brad Pitt et George Clooney au casting, le projet de Jon Watts s’annonce comme un ticket gagnant et marquera la sixième collaboration entre les deux acteurs.

Amis proches, Brad Pitt et George Clooney ont participé ensemble à la trilogie Ocean’s, puis à la première réalisation de ce dernier avec Confession d’un homme dangereux, et enfin Burn After Reading des frères Coen en 2008. Le long-métrage de Jon Watts signera donc la nouvelle association des deux amis en plus de quatorze ans.

Si le projet ne porte pas encore de nom ou de date de sortie, The Hollywood Reporter a affirmé qu’il était question d’un thriller dans lequel deux hommes partageaient la même mission.

Jon Watts est également assigné à la nouvelle version des Quatre Fantastiques par Marvel suite au rachat de la Fox par Disney.

Brad Pitt est attendu dès cet été dans Bullet Train de David Leitch et à l’affiche du prochain Damien Chazelle (La La Land), Babylon, qui portera sur le passage du cinéma muet au parlant.

George Clooney est, de son côté, annoncé dans Ticket to Paradise d’Ol Parker (Mamma Mia ! Here We Go Again) avec Julia Roberts, dont la sortie est prévue pour le 28 septembre.

Emilie Bollache