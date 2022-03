Attendue pour le 20 juillet dans les salles de cinéma françaises, la comédie déjantée de David Letich dévoile son trailer avec un joli casting dont Brad Pitt.

Basé sur le roman japonais Maria Beetle de Kōtarō Isaka, Bullet Train se déroule dans un train à grande vitesse entre Tokyo et Morioka dans lequel plusieurs assassins professionnels se rencontrent alors qu’ils tentent chacun d’exécuter un contrat différent. Il ne leur faut pas longtemps avant de se rendre compte qu’ils ne sont pas les seuls tueurs aux alentours et que leur mission est la même pour chacun : récupérer une mystérieuse mallette.

La bande-annonce de Bullet Train débute en nous présentant l’assassin principal que nous allons suivre. Brad Pitt, ou Ladybug, accepte cette mission, présentée comme facile, afin de remettre un pied dans le métier qu’il a apparemment arrêté.

Souhaitant apporter la paix, il devra pourtant prendre les armes face aux autres passagers du train qui souhaite également mettre la main sur une mallette. Prenant place dans un cadre luxueux, le montage dynamique permet d’apporter de la légèreté et de l’humour au rythme d’une reprise de Stayin’ Alive des Bee Gees.

Parmi la galerie de personnages loufoques, Joey King (The Act) joue la psychopathe Prince, cachée derrière l’apparence d’une lycéenne inoffensive. Aaron Taylor-Johnson (Nocturnal Animals) et Brian Tyree Henry (Les Éternels) incarnent le duo Tangerine et Lemon, des jumeaux assassins. Enfin, Sandra Bullock (Impardonnable) est l’officier traitant donnant les ordres à Brad Pitt.

Le casting compte également Andrew Koji (Snake Eyes), Zazie Beetz (Deadpool 2), Michael Shannon (À couteaux tirés), Logan Lerman (Fury), Hiroyuki Sanada (Army of the Dead), Masi Oka (Heroes), et Benito Antonio « Bad Bunney » Martínez Ocasio.

Scénarisé par Zak Olkewicz (Fear Street, Partie 2 : 1978), Bullet Train est le cinquième long-métrage de David Leitch. D’abord assistant-réalisateur sur des blockbusters tels que Jurassic World et Captain America : Civil War, le cinéaste fait ses premiers pas à la direction en coréalisant John Wick aux côtés de Chad Stahelski. Il enchaîne ensuite avec Atomic Blonde, Deadpool 2 et Fast and Furious : Hobbs and Shaw. De quoi annoncer de l’action grand spectacle pour Buller Train qui sortira le 20 juillet en France.

Emilie Bollache