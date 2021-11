Synopsis : Depuis l’aube de l’humanité, les Éternels, un groupe de héros venus des confins de l’univers, protègent la Terre. Lorsque les Déviants, des créatures monstrueuses que l’on croyait disparues depuis longtemps, réapparaissent mystérieusement, les Éternels sont à nouveau obligés de se réunir pour défendre l’humanité.

♥♥ ♥♥♥

C’est peu dire que l’on attendait beaucoup des Éternels. Au-delà de l’adaptation d’une nouvelle saga Marvel, le film profitait de la présence de la réalisatrice oscarisée Chloé Zhao, par ailleurs créditée comme coscénariste, preuve de son implication en amont dans le processus créatif de l’œuvre. Les Éternels devait en ce sens emblématiser le renouveau du film du super-héros, prolongeant la récente réhabilitation des figures féminines que ce soit derrière ou devant la caméra. Rapidement pourtant, la production oblige le cinéphile à revoir ses attentes à la baisse. La tentation d’affilier le premier chapitre de cette nouvelle franchise aux précédents films de Zhao n’aboutit qu’à des appels du pied un peu poussifs. Certes, la représentation du groupe de super-héros pourrait renvoyer au motif de la communauté chère à la réalisatrice de Nomadland (2020), tandis que la valeur légendaire qui imprègne son récit n’est pas sans rappeler les références mythologiques qui nourrissaient The Rider (2017). On retiendra encore le souffle épique de ces plans larges sur des paysages naturels que l’on peut sans trop de peine considérer comme la principale signature de Zhao. Mais ces constats demeurent des détails bien vite dépassés par la logique interne de la machine Marvel. Toutes les micro-révolutions du scénario sont ainsi largement dominées par la description d’une lutte cosmique qui se constitue comme le principal et quasi-unique argument du film.

Bien que la caractérisation des personnages profite d’un traitement original, affirmant une vraie volonté de bousculer les catégories établies (de la couleur de peau au genre sexuel), ces différences s’assument autant qu’elles se diluent dans la déclinaison de codes trop connus pour réellement surprendre. Si dans un récent entretien avec nos confrères de Télérama, la cinéaste a pu arguer que certains éléments techniques (les mouvements de caméra) ou de composition (recours à une lumière naturelle pour certaines séquences) lui avaient permis d’imprimer son identité sur la fabrique uniformisée des productions Disney, il reste difficile de considérer Les Éternels comme un blockbuster d’auteur.

Des batailles dopées aux effets spéciaux aux répliques humoristiques ponctuant les combats, il apparaît évident que Zhao n’est pas parvenue à imposer son rythme au grand huit commandité par le studio aux grandes oreilles. Si l’écurie Marvel semble bel et bien avoir accepté le changement, celui-ci demeure à la surface car, du seul point de vue artistique, la prise de risque affirme clairement ses limites.

Faudra-t-il alors se tourner vers le petit écran pour enfin voir apparaître le changement ? La série WandaVision (Jac Schaeffer, 2021) semble sur ce point montrer la voie. Du côté des salles obscures, Les Éternels rejoue le semi-échec de Black Widow (Cate Shortland, 2021), principalement portée par l’excellente interprétation de Scarlett Johansson. Dans le cas de Zhao, ce constat demeure plus frustrant encore, car c’est l’adaptation forcée d’un style qui prend forme devant nos yeux. Reste la force artificielle du spectacle pyrotechnique qui convaincra sans doute les inconditionnels de Marvel.