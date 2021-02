Après une nomination historique aux Golden Globes dans la catégorie meilleure réalisatrice, Chloé Zhao va s’attaquer à Dracula, le plus célèbre et fascinant des vampires.

La cinéaste américaine d’origine chinoise vient de signer avec Universal pour écrire, réaliser et produire, via sa société de production Highwayman, une nouvelle version du monstre mythique dans un registre mêlant science-fiction et western futuriste.

« J’ai toujours été fascinée par les vampires et l’idée de l’Autre qu’ils incarnent », a déclaré la réalisatrice de The Rider dans un communiqué, en ajoutant « Je suis très heureuse de travailler avec Donna Langley (Présidente d’Universal Filmed Entertainment Group), Peter Cramer (Président d’Universal Pictures), et l’équipe d’Universal pour réinventer un personnage si aimé.».

Cela fait plus d’un siècle que Dracula, un comte qui vit dans les Carpates en Transylvanie et créé par Bram Stoker dans son roman d’horreur gothique en 1887, fait l’objet d’adaptations pour le grand écran. À commencer par le chef-d’œuvre Nosferatu le vampire de F. W. Murnau. Nombreuses ont été les figures de Dracula incarnées par des grands acteurs, comme Max Schreck, Bela Lugos, Christopher Lee, Frank Langella et l’interprétation magistrale de Gary Oldman dans la version de Francis Ford Coppola en 1992.

Depuis, les tentatives de reprendre le personnage au cinéma ont été pour la plupart des échecs critiques, et souvent commerciaux. La dernière apparition majeure du vampire remonte à 2014 dans Dracula Untold avec Luke Evans. Selon Variety, si le film a rapporté 217 millions de dollars de recettes mondiales, il a généré peu d’enthousiasme critique.

L’annonce du projet de Chloé Zhao s’inscrit dans la nouvelle stratégie de Universal qui tente de faire revivre le personnage. Et vise à réimaginer les archétypes du vampire à travers l’objectif de cinéastes de premier plan. Universal mise donc beaucoup sur elle. « Le regard singulier de Chloé met en lumière des histoires sur les oubliés et les incompris. Nous sommes ravis de travailler avec elle pour réimaginer l’un des personnages marginaux les plus iconiques jamais créés, a précisé Peter Cramer.

Ce nouveau projet vient confirmer la popularité grandissante de la réalisatrice d’origine chinoise qui s’est fait connaître grâce au succès de son film indépendant The Rider en 2017. Chloé Zhao est entrée dans l’histoire en devenant la première femme asiatique nommée pour le Golden Globe de la meilleure réalisatrice. Nomadland, un road movie porté par Frances McDormand, est actuellement en lice pour les Golden Globes dans les catégories meilleur(e)s actrice, film, scénario, réalisateur, et se place en bonne position dans la course aux Oscars.

Le prochain film de Chloé Zhao, Eternals, qu’elle a également écrit, est l’un des plus attendus de la phase 4 du Marvel Cinematic Universe (MCU). L’équipe de super-héros, interprétés par Angelina Jolie, Kumail Nanjiani et Salma Hayek, saura-t-elle succéder aux Avengers ?

Il faudra attendre novembre 2021, date à laquelle est prévue la sortie du film, pour s’en faire une idée.

Odile Lefranc