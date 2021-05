La cinéaste oscarisée Chloé Zhao met ici en scène Angelina Jolie, Salma Hayek, Richard Madden et Kit Harrington dans un film choral qui s’annonce prometteur.

Le troisième long-métrage de la phase 4 de l’univers Marvel se dévoile enfin avec une première bande-annonce très prometteuse. Les Éternels (The Eternals) suit les traces d’une race extraterrestre immortelle vivant secrètement sur Terre depuis des milliers d’années. Mais un événement imprévu les oblige à sortir de l’ombre.

À la tête de ce groupe hors norme doté de pouvoirs, Ikaris peut voler, lancer des rayons d’énergie avec les yeux ou encore est doté d’une super-force. Le personnage est interprété par Richard Madden (Game of Thrones) et sera accompagné de Sersi, jouée par Gemma Chan (Crazy Rich Asians), capable de manipuler la matière.

Le reste du casting est tout aussi alléchant. Angelina Jolie (Maléfique) incarne Thena, une guerrière capable de créer une arme à partir d’énergie cosmique. Salma Hayek (Frida) interprète Ajak tandis que Kit Harrington (Game of Thrones) s’illustre sous les traits du personnage de Dane Whitman, plus connu sous le nom de Black Knight.

Les Éternels introduit également dans le Marvel Cinematic Universe son premier personnage homosexuel, Phatos interprété par Brian Tyree Henry (Atlanta) ainsi que son premier super-héros sourd, Makkari, incarné par Lauren Ridloff (Sound of Metal).

Don Lee (Dernier train pour Busan), Kumail Nanjiani (The Big Sick), Lia McHugh (The Lodge) ou encore Barry Keoghan (Dunkerque) complètent la distribution. Annoncé comme un film choral, le producteur Kevin Feige avait tout de même révélé dans Variety que le personnage de Sersi était l’élément phare.

Derrière la caméra se trouve l’une des sensations de l’année, Chloé Zhao. La cinéaste chinoise est entrée dans l’histoire en remportant trois Oscars, avec Nomadland, dont ceux du Meilleur film et de la Meilleure réalisation. C’est à sa demande, en proposant un scénario « spectaculaire » selon Feige, que Zhao se retrouve à diriger un film Marvel.

Dans une interview à Variety, elle a d’ailleurs insisté sur le soutien du studio quant à ses méthodes de tournage. « Dès le début, ils savaient comment je voulais faire ce film, comment je voulais tourner. Ils ont donc très bien adapté la manière de gérer le décor, comme je le souhaitais. »

Et il est vrai que les premières images de cette bande annonce dénotent des précédentes œuvres Marvel. Le travail sur les lumières ou sur les plans larges ne sont pas étrangers au cinéma de Chloé Zhao et présage une claque visuelle. Ce spectacle prometteur est de plus rythmé par une version revisitée de The End of the World de Skeeter Davis. En deux minutes, Les Éternels offre déjà une belle bouffée d’air frais dans l’univers Marvel.

Les Éternels et programmé le 3 novembre 2021 dans les salles hexagonales.

Matt Finance