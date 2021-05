Multirécompensé, le film de Chloé Zhao avec Frances McDormand en vedette s’offre une nouvelle bande annonce et une date de sortie en salle fixée au 9 juin.

La Mostra de Venise, les Golden Globes et les BAFTA n’ont pas résisté au talent de Chloé Zhao. La consécration est ensuite venue des Oscars avec trois récompenses majeures dont celle du Meilleur film, Meilleure réalisatrice et Meilleure actrice pour Frances McDormand.

Ce long-métrage est une adaptation du livre éponyme de Jessica Bruder, Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century. On y suit la route de Fern, une femme qui décide de partir après l’effondrement économique de la cité ouvrière du Nevada où elle vivait et la mort brutale de son mari. À bord de son vieux van, elle adopte le mode de vie des nomades des temps modernes dans l’Ouest américain. Lors de son voyage, Fern rencontre d’autres personnes partageant son aventure et redécouvre le sens du mot liberté.

Un concept qui prend forme sur les nouvelles images de la bande annonce révélées par Searchlight Pictures. Sur fond d’Ascent du compositeur Ludovico Einaudi, les grands espaces défilent et le rapport à la nature du film saute aux yeux. Mais qui dit nature dit aussi nature humaine. Par sa manière de filmer, Chloé Zhao propose des dialogues forts et des rencontres importantes au centre d’un récit intimiste. La cinéaste chinoise, aux côtés de son directeur de la photographie Joshua James Richards, a finalement réussi à se créer un style unique.

En regardant ces nouvelles images, difficile de ne pas trouver des similitudes avec ses précédents films, Les chansons que mes frères m’ont apprises et The Rider. Une formule qui avait déjà été remarquée au Festival de Cannes ou encore au Festival du cinéma américain de Deauville avant de marquer l’histoire du cinéma. En effet, en remportant le Golden Globe de la meilleure réalisatrice, Chloé Zhao est devenue la première personne venant d’Asie à gagner un Golden Globe. Quant aux Oscars, elle est devenue la deuxième femme réalisatrice à avoir été récompensée dans la catégorie Meilleur réalisateur après Kathryn Bigelow (Démineurs en 2010).

Si derrière la caméra le talent est indéniable, sur grand écran Frances McDormand s’occupe du reste. Après Fargo et 3 Billboards : Les Panneaux de la vengeance, l’actrice américaine a remporté son troisième Oscar de la meilleure actrice avec Nomadland. Elle est devenue la deuxième actrice la plus récompensée aux Oscars, juste derrière Katharine Hepburn et ses quatre statuettes. Dans le long-métrage, elle partage l’affiche avec David Strathaim, aperçu dans Lincoln, ainsi que Linda May et Swankie, deux authentiques nomades.

Attendu le 9 juin au cinéma en France, Nomadland n’est pas le seul projet de Chloé Zhao à sortir cette année. La réalisatrice sera aux commandes de Eternals pour les studios Marvel, prévu pour le 5 novembre 2021. Frances McDormand sera quant à elle au casting du prochain film de Wes Anderson, The French Dispatch, encore sans date de sortie mais sera présenté au Festival de Cannes en juillet.

Matt Finance

VOST

VF