L’actrice et réalisatrice canadienne Sarah Polley va bientôt tourner avec Frances McDormand son troisième long-métrage, Women Talking, une adaptation du roman de Miriam Toews salué par la critique et véritable succès public outre-Atlantique.

La réalisatrice Sarah Polley qui a déjà remporté l’Oscar du meilleur scénario pour son premier long-métrage, Away From Her, adapte à nouveau pour l’écran un roman, Women Talking (traduit en français par Ce qu’elles disent) de Miriam Toews, dont Frances McDormand a acheté les droits et interprétera le rôle principal. Ce projet sera coproduit par Orion Pictures, Plan B et MGM.

Tiré du best-seller de Miriam Toews, le roman suit un groupe de femmes issues d’une communauté religieuse mennonite isolée de Bolivie, qui sont agressées sexuellement par des hommes de leur communauté la nuit après avoir été endormies. Ensemble, elles prendront la parole pour tenter de faire entendre leur voix et réclamer justice.

Publié en 2018, ce roman a été nommé meilleur livre de l’année par le New York Times Book Review.

Trois ans après avoir remporté son deuxième Oscar de la meilleure actrice pour Three Billboards, les panneaux de la vengeance, réalisé par Martin McDonagh, Frances McDormand est très attendue dans ce prochain film qu’elle a aussi décidé de soutenir via sa propre société de production Hear/Say productions.

« Sarah et Frances collaborent pour donner vie à cet incroyable livre sur grand écran, c’est une aventure dont nous sommes fiers de faire partie. », a déclaré sur Deadline Michael De Luca, le président de la MGM, Pamela Abdy, coprésidente de la MGM, et Alan Mayo, président d’Orion Pictures.

Depuis Three Billboards, Frances McDormand a tourné récemment dans Nomadland de Chloe Zhao, sorte de western moderne où une sexagénaire erre dans des paysages désertiques à la recherche d’une vie meilleure, tels les pionniers du temps du Far West. Couronné par un Lion d’or à Venise, ce film est d’ailleurs nommé pour les prochains Oscars.

Frances McDormand continue aussi sa collaboration avec les frères Coen qui lui ont permis de remporter son premier Oscar pour son rôle de policière dans Fargo. Ainsi, en 2021 devrait sortir sur les écrans un film réalisé par son mari, Joel Coen, The Tragedy of Macbeth, inspiré du célèbre drame de Shakespeare et où Frances McDormand interprétera le rôle-titre de Lady Macbeth.

Dans le dernier film de Wes Anderson, The French Dispatch, labellisé Cannes 2020 et dont la date de sortie reste encore inconnue, on la retrouvera également aux côtés de Benicio Del Toro, Adrian Brody, Tilda Swinton et Léa Seydoux.

Hélène Joly