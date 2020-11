L’acteur américain Michael Shannon va rejoindre Brad Pitt au casting de Bullet Train, un thriller d’action produit par Sony d’après un roman japonais.

La tendance de Hollywood à privilégier les sujets « confinés » se confirme. L’histoire de Bullet Train est inspiré du roman policier japonais Maria Beetle, écrit par l’auteur à succès Kotaro Isaka. L’action se situerait dans un train à Tokyo où des assassins aux motivations opposées vont s’affronter.

Selon The Hollywood Reporter, le film est décrit comme la rencontre entre Speed avec Keanu Reeves, et Non-stop avec Liam Neeson. L’action se déroulant en milieu clos, il sera plus facile pour le studio de respecter les règles de sécurité liées à la pandémie.

La réalisation échoit à un gros bras : David Leitch, ancien cascadeur devenu réalisateur, connu pour le premier John Wick, Atomic Blonde, Deadpool 2 ainsi que le spin-off de la saga Fast and Furious : Hobbs et Shaw.

Brad Pitt sera la star principale du casting. Il interprétera un tueur américain surnommé Coccinelle. Pitt et Leitch se connaissent bien : le second a longtemps été la doublure du premier pour des films tels que Fight Club, Ocean’s Eleven ou Troie. En guise de clin d’oeil à cette longue collaboration, la star s’était amusée d’un caméo hilarant dans Deadpool 2.

Plus récemment, Deadline nous apprend qu’un autre grand nom vient rejoindre le casting. Michael Shannon, spécialiste des personnages tourmentés et inquiétants partagera la vedette avec Brad Pitt. Les détails concernant son rôle ne sont pas encore connus.

Le réalisateur Antoine Fuqua, longtemps attaché au projet, produit Bullet Train avec Kelly McCormick pour 87North. Kat Samick sera productrice exécutive tandis que Brittany Morrisey supervise pour Sony Pictures. Côté japonais, Ryosuke Saegusa et Yuma Terada de CTB Inc, représentent l’auteur d’origine M. Isaka et sont à la production exécutive.

Le scénario est écrit par Zak Olkewicz sous la supervision de David Leitch.

Michael Shannon vient de tourner Echo Boomers, un drame policier avec Patrick Schwarzenegger, fils d’Arnold. Il est attendu dans Swing de Michael Mailer et Shriver de Michael Maren. Il tourne en ce moment dans la minisérie Nine Perfect Strangers aux côtés de Nicole Kidman et Melissa McCarthy.

Raphaël Mussard