Patrick Schwarzenegger, fils d’Arnold, donnera la réplique à Michael Shannon dans ce premier long métrage réalisé par Seth Savoy.

Inspiré d’une histoire vraie, Echo Boomers s’ancrera au cœur de Chicago et suivra un groupe de jeunes désillusionnés d’une vingtaine d’années, dont la principale activité consiste à s’introduire par effraction et cambrioler les maisons des citoyens les plus riches.

Ce film policier mettra en vedette Patrick Schwarzenegger (Midnight Sun), le fils d’Arnold âgé de 25 ans, l’acteur Gilles Geary, que l’on retrouvera prochainement dans la série Netflix The I-Land, et Hayley Law (Riverdale).

Michael Shannon, nommé à deux reprises aux Oscars pour ses seconds rôles dans Les Noces rebelles (Revolutionary Road) de Sam Mendes et Nocturnal Animals de Tom Ford, sera également de la partie aux côtés de Alex Pettyfer (Magic Mike), Oliver Cooper (Project X), Jacob Alexander et Kate Linder.

Pour l’écriture de ce premier scénario, Seth Savoy s’est entouré de Kevin Bernhardt et Jason Miller. La production exécutive sera assurée par Fortitude International, avec James Ireland et Alex Pettyfer via leur société coproductrice Dark Dreams Entertainment.

Les négociations pour acquérir les droits de distribution de ce film ont été menées avant le lancement du marché du film de Toronto par les producteurs Jonathan Saba et Bill Bromiley de Saban Films, qui semblent ravis de cette première collaboration : « C’est un conte sauvage (…) Le film fera rester le spectateur sur ses gardes. » déclarait Bromiley à l’occasion d’un entretien sur Variety. De quoi attiser la curiosité sur ce projet.

En attendant la sortie d’Echo Boomers, dont le tournage est actuellement en cours dans l’Utah, Saban Films développe en parallèle un film de Jamie Babbit avec Drew Barrymore, le premier long-métrage de Josh Duhamel, Buddy Games, et la comédie Sisters of the Groom, d’Alicia Silverstone.

Olivia Daëron-Precy