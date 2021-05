Produit par Apple, le prochain film de Martin Scorsese mettra en scène une histoire de meurtres d’une tribu amérindienne dans les années 1920.

Chaque film de Martin Scorsese est un petit événement en soi, et Killers of the Flower Moon ne fait pas exception à la règle. Après The Irishman sur la plateforme de streaming Netflix, Apple n’a pas hésité à offrir un contrat à plus de 200 millions de dollars pour le nouveau long-métrage du cinéaste tout aussi ambitieux.

Adaptation du livre éponyme de David Grann sorti en 2017, Killers of the Flower Moon retrace une enquête du FBI après le meurtre de plusieurs membres de la tribu native amérindienne des Osages en Oklahoma après avoir trouvé du pétrole sur leurs terres dans les années 1920.

Scénarisé par Eric Roth, connu pour son travail sur Forrest Gump ou encore L’Étrange histoire de Benjamin Button, le 26e long-métrage de Martin Scorsese met en scène deux des acteurs fétiches du réalisateur, Leonardo DiCaprio (Shutter Island, Le Loup de Wall Street) et Robert De Niro (Raging Bull, Casino).

En collaboration avec le media Osage News, Apple Original Film a dévoilé la première photo du film, relayé sur Twitter par Leonardo DiCaprio lui-même. L’acteur apparaît dans ce premier cliché sous les traits de son personnage Ernest Burkhart, le neveu d’un important éleveur local (interprété par Robert De Niro) et aux côtés de l’actrice Lily Gladstone, aperçue dans Certaines femmes.

Dans le long-métrage, elle y interprète sa femme Mollie Burkhart, une Osage tombée amoureuse d’Ernest. Selon Osage News, la scène se déroule au début de leur relation, après que Mollie l’ait invitée à manger et qu’ils aient tissé des liens. Une séquence qui se situe à Grayhorse, dans l’Oklahoma, en 1919.

Une attention toute particulière a été accordée aux costumes, aux décors et accessoires, pour coller au mieux à la réalité des années 20 et de la culture Osage, notamment en ce qui concerne les vêtements traditionnels Osage ou encore de la vaisselle spode. Des images du tournage où il est possible d’observer certains décors en extérieur tels que des voitures d’époque ou une réplique d’une église catholique ont aussi été dévoilé par Osage News.

Le tournage est toujours en cours à Fairfax, en Virginie, et de nouvelles images sont attendues, en particulier du reste du casting. Robert de Niro interprète William Hale et sera accompagné de Jesse Plemons (The Irishman), Tantoo Cardinal (Frontier), Cara Jade Myers (This Is Us), Janae Collins (Longmire), Jillian Dion (Legion), William Belleau (Frontier), Louis Cancelmi (Billions), Scott Shepherd (Le pont des espions) ou encore Sturgill Simpson (The Hunt).

Toujours sans date de sortie, Killers of the Flower Moon devrait sortir dans quelques salles de cinéma uniquement aux États-Unis. Pour le reste du monde, il sera en exclusivité sur la plateforme de streaming Apple TV +.

Matt Finance