La plateforme de streaming d’Apple serait sur le point d’ajouter le prochain long-métrage de Martin Scorsese à son catalogue. Une grosse prise pour le service qui devra assurer le financement de ce western porté par Leonardo DiCaprio et Robert De Niro.

Le sort de Killers of The Flower Moon semble être scellé. Du moins, une issue se profile pour le nouveau film de Martin Scorsese porté par un duo d’envergure, Leonardo DiCaprio et Robert De Niro, ses deux acteurs fétiches.

L’adaptation de l’histoire des Amérindiens Osages assassinés pour leur terre riche en pétrole, racontée par le livre du journaliste David Grann (La note américaine), serait jugée trop coûteuse par Paramount. Le budget dépassant selon certaines rumeurs les 200 millions de dollars aurait freiné le studio, collaborateur récurrent du cinéaste, poussant ce dernier à envisager de confier son projet qu’il mûrit depuis trois ans entre les mains d’une plateforme de streaming.

Mais coup de théâtre, alors que Netflix, qui a distribué en 2019 son dernier opus nommé aux oscars, The Irishman, était pressenti pour sortir vainqueur des négociations, son concurrent Apple pourrait bien remporter la mise. C’est du moins ce qu’affirme Deadline, qui d’après ses sources indique que le contrat serait en passe d’être signé, en attendant le feu vert de Paramount.

Une fois l’accord conclu, le catalogue Apple se doterait d’un titre de poids, – le premier d’une telle ampleur après Greyhound, film de guerre scénarisé par Tom Hanks. Et pour les cinéphiles qui grincent déjà des dents, le long-métrage sera également distribué en salle par Paramount.

D’après les informations dont dispose Deadline, le véritable budget alloué au film décrit comme un western tourné dans l’Oklahoma – lieu des événements relatés -, avoisinerait plutôt les 180 à 200 millions de dollars. Écrit par Eric Roth (oscarisé pour Forrest Gump), Killers of The Flower Moon suivra l’intrigue tirée des révélations de l’enquête du futur FBI menée par J. Edgar Hoover. Les conclusions ont mis en lumière les crimes sciemment perpétrés au début des années 1920 par les autorités locales pour voler les richesses du peuple Osage. Le récit qu’en fait David Grann se construit comme une enquête autour d’une glaçante série de meurtres, abordant également les prémices du bureau d’investigation fédéral.

La version composée par Scorsese réunira DiCaprio et De Niro à l’écran. Les deux pointures qui ne s’étaient pas donné la réplique depuis This Boy’s Life (Blessures secrètes) en 1993, drame dans lequel Robert De Niro jouait le beau-père tyrannique du jeune Leonardo DiCaprio, qui fera de l’acteur l’un de ses modèles majeurs.

Curieusement, l’interprète de Jack La Motta dans Raging Bull, grand classique de Scorsese oscarisé en 1980, sera de nouveau amené à jouer les méchants face à la star du Loup de Wall Street dans Killers of The Flower Moon. Des retrouvailles qui augurent déjà un grand succès.