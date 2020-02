Des bruits de couloir laissent entendre que le budget croissant du western de Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio et Robert De Niro refroidirait Paramount, et que le projet pourrait rejoindre le calendrier de Netflix.

Après sa fresque historique The Irishman, distribué par Netflix et peu récompensé durant cette saison de prix, Martin Scorsese a confié plus tôt ce mois-ci s’atteler à son nouveau projet. L’adaptation du livre Killers of The Flower Moon du journaliste David Grann, un thriller avec Robert De Niro et Leonardo DiCaprio, les deux acteurs fétiches du cinéaste. Le réalisateur projette de tourner depuis au moins trois ans ce film qui aborde le sort d’Amérindiens, les Osages, et les crimes dont ils ont été victimes après avoir été parqués sur des terres d’Oklahoma riches en pétrole. Des événements se déroulant au début des années 1920, mis au jour par une enquête du FBI.

Dans son entretien accordé aux Cahiers du Cinéma paru dans le numéro de février, Scorsese est revenu sur le long-métrage censé être en pré-production depuis novembre et dont le tournage devrait débuter le mois prochain. Il a notamment révélé les rôles attribués aux deux stars, De Niro jouant William Hale, « roi des collines Osages » autoproclamé, reconnu coupable de nombreux meurtres, et DiCaprio héritant du « rôle principal ». Et s’il promet que ce nouvel opus produit par Paramount sera riche, brossant nombre de problématiques de l’Histoire des États-Unis à cette période clé, une ombre au tableau semble se dessiner.

Selon certaines rumeurs relayées sur Twitter et notamment colportées par Richard Rushfield, éditeur en chef de la newsletter dédiée aux potins artistiques d’Hollywood The Ankler, le budget croissant du film atteindrait déjà les 225 millions de dollars. Une somme colossale sur laquelle Paramount émettrait quelques réserves. Pour cette même raison, explique l’auteur, Martin Scorsese pourrait confier son projet à Netflix, comme il l’avait fait pour The Irishman, également très coûteux en effets spéciaux (150 millions de budget).

Le scepticisme présumé du studio peut s’expliquer par le flop de Silence, avant-dernière fiction scorsesienne, avec Andrew Garfield et Adam Driver en prêtres jésuites portugais du XVIIe siècle, sortie en 2016. Le cinéaste de 77 ans avait déjà rencontré des difficultés pour faire produire son film, – des réserves qu’il attribue au thème de la religion. Distribué à 46 millions de dollars, Silence n’en a finalement rapporté que 23, soit la moitié. Un facteur qui selon BFM Business aurait contribué au départ du PDG de Paramount, Brad Grey, en 2017.

Mais l’histoire entre la société de production et le réalisateur italo-américain ne limite pas à ces accrocs. En effet, leur collaboration a permis à quelques succès scorsesiens de voir le jour, comme Shutter Island, Le Loup de Wall Street, ou encore Hugo Cabret. Les deux partenaires peuvent encore trouver un terrain d’entente.