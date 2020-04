Leonardo DiCaprio fait gagner un accès au tournage en tant que figurant et une place pour l’avant-première du très attendu Killers of The Flower Moon, le prochain Scorsese, afin de soutenir les familles défavorisées face à la pandémie.

Le nouveau long-métrage de Martin Scorsese cumule les imprévus. En marge de sa production laborieuse avec un budget de plus de 200 millions dollars, Killers of The Flower Moon réunissant Robert De Niro et Leonardo DiCaprio, adapté du livre éponyme du journaliste David Grann sur le sort des Amérindiens Osage, fait à nouveau parler de lui. Mais cette fois, il n’est nullement question des discussions – d’abord supposées, puis avérées – entre le cinéaste et les plateformes de streaming comme Apple TV+ et Netflix pour distribuer son ambitieux projet produit par Paramount.

En effet, il s’agit d’une belle initiative à faire pâlir d’envie tout cinéphile. Dans une vidéo publiée sur Instagram ce 15 avril, notamment relayée par Les Inrockuptibles, les acteurs proposent à ceux qui feraient un don dans le cadre de la campagne #Allinchallenge pour soutenir les plus démunis durant le confinement, une chance de rejoindre l’équipe du film en tant que figurant. Une proposition qui ne se refuse pas, assortie d’un accès au plateau où l’heureux élu via un tirage au sort pourra rencontrer le réalisateur et les deux têtes d’affiche, bénéficiant également d’une invitation à l’avant-première.

Une belle offre présentée par Leonardo DiCaprio en personne sur son compte Instagram : « Bob et moi allons être à l’affiche d’un film intitulé Killers of the Flower Moon. Si vous vous êtes déjà demandé ce que ça faisait de pouvoir travailler avec le grand Martin Scorsese, voilà votre chance », explique la star, qui ajoute que les dons obtenus seront reversés aux associations Meals on Wheels America, No Kid Hungry, et America’s Food Fund, pour que les familles défavorisées puissent se nourrir et se protéger durant cette période difficile.

Celui qui compte parmi ses meilleures performances chez Martin Scorsese Le Loup de Wall Street, a également désigné d’autres personnalités pour l’aider à récolter les cent millions de dollars espérés à l’issue du challenge. Parmi eux, Jamie Foxx, qui ne s’est pas encore manifesté, l’animatrice Ellen DeGeneres, qui propose une invitation à son talk-show, et Matthew McConaughey, qui offre quant à lui un match de football en sa compagnie.

Suspecté d’être confié à Netflix, à l’instar du dernier métrage de Scorsese, The Irishman, Killers of The Flower Moon figure toujours, pour l’heure, dans le catalogue de la Paramount. Le studio qui collabore depuis plusieurs années avec le cinéaste se montre néanmoins frileux quant à la somme déjà conséquente que demande la production du film, qui devait entrer en production ce printemps. Compte-tenu des dernières informations relayées par la presse qui confirment que les plateformes sont bel et bien intéressées, la situation ne devrait pas tarder à s’éclaircir.