Quentin Tarantino n’a jamais caché qu’il réaliserait la suite de Kill Bill au moins quinze ans après les deux premiers volets. Le cinéaste vient de relancer le projet au micro de l’émission Andy Cohen Live, assurant qu’il est « clairement dans les tuyaux ».

Cette fois serait la bonne ? Voilà bien quinze ans que Quentin Tarantino projette de faire une trilogie de son diptyque Kill Bill : Vol. 1 (2003) et Kill Bill : Vol. 2 (2004). Car malgré le succès de l’opus sanglant du réalisateur, composé de deux chapitres et empruntant au Chanbara japonais comme au Western Spaghetti, la suite des aventures de la mariée vengeresse Beatrix Kiddo, alias Black Mamba (Uma Thurman) n’a pas encore vu le jour.

Et selon les récentes déclarations du réalisateur, Kill Bill 3 a peut-être tardé, mais il est loin d’être enterré. Au contraire, ce dernier a même glissé dans l’émission d’Andy Cohen avoir une idée de scénario, et devrait développer le film dans les trois ans à venir.

Mais si suite il y a, l’admirateur de Sergio Leone, qui a truffé son œuvre d’hommages au cinéaste romain, compte bien qu’elle ait une vraie raison d’exister et soit cohérente : « Je ne veux pas que ce soit une aventure ridicule. Le personnage ne mérite pas ça. (…) La Mariée s’est battue longuement et durement. J’ai une idée qui pourrait être intéressante. (…) Ça se ferait d’ici au moins trois ans. C’est clairement dans les tuyaux. », a-t-il confié.

Dans les récits envisagés jusqu’alors, un affrontement entre la mariée et la fille de Vernita Green (jouée par Vivica A. Fox), la première victime que fait Beatrix aux prémices de sa vengeance, a été évoqué, sans jamais être confirmé. Des films d’animation sur les rapports entre Bill et Hattori Hanzo ainsi que sur l’héroïne et sa fille, qu’elle récupère à la fin du second volet, avaient également été annoncées en 2006, avant que le troisième métrage ne soit annulé.

Mais si le créateur zélé, qui vient de signer Once Upon A Time… in Hollywood, nuance ses propos, c’est parce qu’il a toujours mille projets sur le feu. En ce moment par exemple, Quentin Tarantino plancherait sur une pièce de théâtre – potentiellement dédiée aux Huit Salopards – un roman et une série télévisée. Un programme chargé, annoncé lors des derniers BAFTA : A Life In Pictures, et relayé par Variety. De quoi remplir son calendrier encore pour quelques années, en attendant son hypothétique retraite.

