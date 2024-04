La Semaine de la Critique, qui aura lieu entre le 15 et le 23 mai, a dévoilé sa sélection qui vise toujours à mettre en avant les premiers et seconds longs-métrages.

La Semaine de la Critique introduira 11 films, dont 7 en compétitions et 13 courts-métrages, sélectionnés parmi plus de 3 000 œuvres. Les courts seront annoncés ce jeudi 18 avril.

Comme de coutume, Ava Cahen, déléguée générale de la sélection ayant permis, depuis sa prise de poste en 2021, de jolies découvertes, comme Tiger Stripes, The Rapture, Aftersun ou encore Love According To Dalva, a présenté les différentes œuvres au cours d’un discours vidéo pré-enregistré.

Cette année, le film d’ouverture sera Les Fantômes du Français Jonathan Millet. Un premier long métrage, après de nombreux courts, que la déléguée qualifie de « film sensoriel palpitant… qui bouleverse les canons du cinéma d’espionnage ». L’œuvre relate l’histoire d’un homme à la recherche de son tortionnaire. S’il n’a jamais vu son visage, il connaît cependant son odeur, sa voix, et sa peau. Ava Cahen souligne le travail de l’acteur Adam Bessa, qui a déjà gagné le prix Un Certain Regard pour sa performance dans Harka en 2022.

La sélection se verra clôturée par Animale d’Emma Benestan. Situé en Camargue, le film montre un personnage féminin tenter de se faire une place dans le monde masculin de la course de taureau. Un « puissant manifeste féministe avec une Oulaya Amamra rayonnante, transcendée par ce rôle complexe et physique ».

La sélection se fait toujours autant internationale. Le Brésilien Marcelo Caetano concourt avec Baby, portrait d’un jeune homme tentant de survivre à São Paulo. La réalisatrice américano-chinoise Constance Tsang présente Blue Sun Palace, abordant le parcours d’immigrants chinois vivant dans le quartier du Queens à New York. Le duo égyptien, Nada Riyadh et Ayman El Amir, propose le documentaire The Brink of Dreams, centré un groupe de femmes coptes créant une troupe de théâtre de rue.

La Semaine de la Critique comportera aussi des films taïwanais, belges ou encore argentins, une belle indication de la portée internationale et représentative du cinéma.

Enfin, nous pourrons voir le premier long-métrage du réalisateur Antoine Chevrollier, ayant notamment travaillé sur la série Canal+ Baron Noir avec Kad Merad, avec La Pampa, dont la toile de fond est une piste de motocross rurale. Ou encore Queens of Drama d’Alexis Langlois, décrit comme une « irrésistible comédie musicale lesbienne pop et grunge » ainsi qu’« une lettre d’amour vibrante et pailletée au cinéma », dont le casting comprend Bilal Hassani, Asia Argento et Alma Jodorowsky.

Tout cela s’annonce passionnant et démarre dans un peu moins d’un mois.

Florian Boulland

SÉLECTION SEMAINE DE LA CRITIQUE 2024