Pour sa 61e édition, Ava Cahen, déléguée générale, a dévoilé les courts et longs-métrages qui seront présentés du 18 au 26 mai lors de la Semaine de la critique du Festival de Cannes.

Parmi les milliers d’œuvres soumises, cette édition de la Semaine de la critique mettra en lumière treize courts-métrages et onze longs-métrages, dont neuf sont des premiers films.

L’acteur Jesse Eisenberg (Retour à Zombieland) y fera d’ailleurs ses débuts en tant que réalisateur avec When You Finish Saving the World qui ouvrira les festivités. Porté par Julianne Moore (Histoire de Lisey) et Finn Wolfhard (Stranger Things), ce film s’attarde sur les relations entre une mère engagée et son fils musicien adepte des réseaux sociaux.

Au rayon court-métrage, la sélection prend position avec des œuvres telles que It’s Nice in Hère de Robert-Jonathan Roeyers sur les violences policières, Sur le trône de Xerxès d’Evi Kalogiropoulou sur les conditions de travail des ouvriers d’un chantier naval ou encore Canker de Lin Tu sur la solitude d’une influenceuse chinoise.

Après avoir remporté le César du meilleur court-métrage en 2016 grâce à Le Repas dominical, Céline Devaux passe, cette fois-ci, au long avec Tout le monde aime Jeanne qui fera l’objet d’une séance spéciale. Cette comédie, mêlant prises de vues réelles et animation entre Paris et Lisbonne, compte à son casting Blanche Gardin (Selfie) et Laurent Lafitte (Nous finirons ensemble).

Le reste de la programmation invite également au voyage avec Imagine du réalisateur iranien Ali Behrad qui choisit pour décor un taxi à Téhéran, la nuit. Andrés Ramírez Pulido livre un huis clos au cœur de la forêt colombienne avec son premier long-métrage La Jauría. Le réalisateur finlandais Mikko Myllylahti cherche à donner un sens à la vie à travers un bûcheron et son fils qui pêchent à la ligne dans The Woodcutter Story et, pour clôturer la Semaine de la critique, un polar coréen Next Sohee, deuxième film Jung July (A Girl At My Door) avec Bae Doo-na (Cloud Atlas).

La cinéaste tunisienne Kaouther Ben Hania officiera cette année en tant que Présidente du Jury. Son film L’Homme qui a vendu sa peau fut nommé à l’Oscar du Meilleur film étranger en 2021.

Emilie Bollache