Quelques pronostics sur les films qui pourraient être présents à la 75e édition du Festival de Cannes.

Après une Berlinale jugée décevante, les yeux sont désormais rivés vers le Festival de Cannes. Plusieurs mois avant les nominations officielles, The Hollywood Reporter a fait une sélection subjective intéressante des films susceptibles d’atterrir en sélection, selon l’avancement de leur production.

Le premier est de voir Elvis de Baz Luhrmann ouvrir le festival, comme cela avait été le cas en 2001 pour Moulin Rouge et en 2013 avec Gatsby le magnifique. Le biopic sur Elvis Presley est une occasion de lancer les festivités d’un événement dont les deux dernières années avaient été placées sous la pesante atmosphère du Covid et de la fermeture des cinémas.

Certaines attentes sont tournées vers des habitués de la croisette, à condition que leurs films soient terminés à temps. À commencer par Ruben Östlund qui avait reçu la Palme d’Or en 2017 pour The Square et qui revient avec Triangle of Sadness, une satire du monde des plus aisés avec Woody Harrelson.

Le nom de Wes Anderson est cité, après son passage à Cannes l’année dernière pour The French Dispatch, étant donné la fin de tournage d’Asteroid City dont le casting semble être, une nouvelle fois, impressionnant.

Nuri Bilge Ceylan pourrait se faire une place dans la compétition si son dernier long-métrage, Les Herbes sèches, est achevé. Le cinéaste turc a remporté de nombreux prix à Cannes dont la Palme d’Or en 2014 pour Winter Sleep.

La Française Rebecca Zlotowski (Grand Central, Une fille facile) est également attendue avec Les Enfants des autres, après des passages par la Semaine de la critique, la Quinzaine des réalisateurs et Un certain regard.

Présente à Cannes depuis de nombreuses années, Alice Winocour serait un choix logique après la sélection de ses films Augustine, Kitchen et Maryland.

On pourrait également espérer le retour de David Cronenberg sur la Croisette avec Crimes of the Future, plus de 10 ans après la présentation de Cosmopolis et 26 ans après le Prix du Jury pour Crash.

En 2015, Disney avait utilisé le Festival tel un tremplin pour son film d’animation Vice-Versa. Une formule alléchante pour Buzz l’Éclair, une sorte de spin-off de Toy Story.

Serait envisagé également la présence de films secouant la Croisette, à l’image de Top Gun : Maverick, bouclé depuis 2019 mais retardé à cause de la pandémie, et Blonde d’Andrew Dominik dont les scènes crues ne cessent d’attiser la curiosité. Néanmoins, sa distribution par Netflix, qui voudrait raccourcir la chronologie des médias, met un frein à sa présence sur le tapis rouge.

La 75e édition du Festival de Cannes se déroulera du 17 au 28 mai 2022.

