Un mois après les premières diffusions de son nouveau film à Cannes, Wes Anderson annonce déjà un casting cinq étoiles pour son prochain projet. Dans ce tournage récemment entamé en Espagne, figurent entre autres Scarlett Johansson et Bryan Cranston.

On en sait encore assez peu sur le prochain projet de Wes Anderson, si ce n’est que son casting sera une fois encore en or massif. Il y a tout d’abord eu l’annonce du retour des habitués du cinéaste, à savoir Bill Murray, Jason Schwartzman, Tilda Swinton et Adrien Brody.

À ce casting est ensuite venue s’ajouter Scarlett Johansson, tout juste sortie de la promotion de Black Widow et qui a récemment intenté un procès à la Maison Mickey pour la diffusion simultanée du film sur la plateforme Disney+.

L’actrice avait déjà prêté sa voix à l’un des personnages du film d’animation de Wes Anderson, L’Île aux Chiens. Trois autres grands noms rejoignant le casting sont quant à eux des petitsnouveaux dans la filmographie du réalisateur : Rupert Friend (Homeland), Tom Hanks et Margot Robbie.

Plus récemment, le Hollywood Reporter a annoncé que Bryan Cranston, Hope Davis (Greenland – Le Dernier Refuge), Jeffrey Wright (Casino Royale, Quantum of Solace) et Liev Schreiber rejoignaient également la belle distribution.

Pour Davis et Wright, c’est la première collaboration avec Wes Anderson. Liev Schreiber et Bryan Cranston avaient aussi pour leur part déjà participé à L’Île aux Chiens.

C’est donc un autre casting surchargé de stars du cinéma qui s’annonce pour Wes Anderson, après The French Dispatch, son prochain film à sortir en salles. Après une première remarquée au Festival de Cannes, le film va enfin se dévoiler au grand public dans les salles françaises le 27 octobre 2021.

En attendant, ce prochain projet du réalisateur britannique, qui n’a pas encore de titre, doit terminer son tournage d’ici fin septembre, juste à temps pour commencer la promotion de The French Dispatch.

Théotime Roux