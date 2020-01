Le nouvel opus de Wes Anderson, The French Dispatch dispose désormais d’une date de sortie nationale. Le long-métrage porté par Timothée Chalamet, Mathieu Amalric, Léa Seydoux, Adrien Brody, ou encore Tilda Swinton, conte l’histoire de journalistes américains, correspondants français dans les années 1950.

Les annonces cinéma s’enchaînent. Très attendue par les nombreux adeptes de Wes Anderson, la date de sortie française du film The French Dispatch (La Dépêche française) tourné à Angoulême depuis fin 2018 est désormais connue.

Révélée ce 31 janvier, un jour après la date américaine fixée au 24 juillet prochain d’après Deadline, la sortie française se fera donc le 26 août 2020, soit près d’un mois plus tard. Une sortie estivale qui laisse supposer – comme le rappellent nos confrères de Première – une possible avant-première mondiale au Festival de Cannes.

Le 10e long-métrage du réalisateur de The Grand Budapest Hôtel et de L’Île aux chiens sera centré sur les aventures de journalistes, correspondants américains dans le Paris des années 1950, qui tentent de fonder leur propre magazine.

Le résumé proposé par l’affiche transmise par le distributeur Searchlight Pictures précise néanmoins qu’il s’agira d’une « ville française fictive ». On devine, compte-tenu du goût du cinéaste pour les univers oniriques garnis de références culturelles variées, que le Paris de The French Dispatch sera certainement fantasmé.

Le casting déjà connu comporte des stars françaises, dont la plupart ont déjà tourné pour Anderson : Mathieu Amalric, Léa Seydoux, Timothée Chalamet, Benicio del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton, Frances McDormand, Bill Murray et Owen Wilson feront partie de cette incroyable distribution.

Jeremy Dawson, qui a travaillé sur nombre de longs-métrages de Wes Anderson, La vie aquatique, dont il a réalisé les effets spéciaux, et The Grand Budapest Hotel, Moonrise Kingdom, Fantastic Mr Fox, À bord du Darjeeling Limited et L’île aux chiens, qu’il a produits, financera également ce nouvel opus. Alexandre Desplat, fidèle collaborateur d’Anderson, qui a déjà signé plusieurs bandes originales pour le réalisateur, devrait en composer la musique.

Plusieurs photos du tournage, débuté à Angoulême en novembre 2018, notamment des clichés d’une rue pavée privatisée, ont déjà été partagées. Rendez-vous en août prochain, ou éventuellement à Cannes, pour découvrir le résultat.