Sofia Coppola, Paul Verhoeven, Wes Anderson, Leos Carax, Quentin Dupieux… Découvrez quels projets suivre cette année en attendant de connaître leurs dates de sortie .

De nombreux films sont déjà attendus dans les prochains mois sur grand écran, mais parmi le lot de projets alléchants conduits aussi par des réalisateurs de renoms sur le petit écran et en streaming, qui sortiront en cours d’année, figurent quelques opus encore non datés de grands cinéastes, dont les noms suffiront à remplir les rangées des salles obscures. Voici cinq films à surveiller de près en 2020.

On The Rocks de Sofia Coppola

Voilà bien longtemps que la réalisatrice de Marie-Antoinette ne nous a pas offert de nouveau métrage. Précisément depuis Les Proies, en 2017, son drame adapté du roman de Thomas P. Cullinan pourvu d’une distribution féminine prestigieuse ; Kirsten Dunst, Nicole Kidman et Elle Fanning, en pensionnaires d’un établissement pour jeunes filles durant la guerre de sécession. Un drame qui faisait écho au ton de son premier film, Virgin Suicide, narrant les effets pervers de la réclusion de jeunes femmes. Après ce long-métrage, récompensé du Prix de la mise en scène à Cannes en 2017, la cinéaste américaine s’est fait discrète. Mais son prochain projet risque fort d’enthousiasmer ses fans, et de décevoir les adeptes de sa filmographie douce-amère, puisqu’il s’agit d’une comédie portée par Bill Murray. Sans aucun rapport avec la crinoline, On The Rocks est décrit comme un semblant de road trip à travers New York entre Felix (Murray) un père playboy et sa fille Laura (Rashida Jones), mère de famille. Un pitch qui rappelle l’un des plus gros succès de Coppola, Lost in Translation, oscarisé pour son scénario en 2004, qui mettait en scène le duo formé par l’acteur et Scarlett Johansson déambulant dans Tokyo. Bill Murray retrouve donc la réalisatrice, qui renouera avec A24, le studio avec lequel elle avait produit The Bling Ring en 2013.

Mandibules de Quentin Dupieux

Le roi français de l’absurde revient sur grand écran avec une nouvelle histoire épique et délicieusement grotesque. Après un film étrange sur les traces ensanglantées d’un pneu tueur (Rubber), une quête pour trouver le meilleur cri de l’Histoire du cinéma (Réalité), un huis clos surréaliste dans un poste de police (Au Poste !) et un culte voué aux vêtements en daim (Le Daim), comment le réalisateur peut-il encore nous surprendre ? En racontant simplement l’histoire d’une mouche géante dressée par deux simples d’esprit. Rien d’étonnant lorsque l’on connaît le style de Dupieux, qui s’approprie les codes du cinéma américain et s’amuse à tordre ses récits pour créer des comédies hybrides complètement déjantées. On présage déjà qu’avec Mandibules, l’ombre de Cronenberg (La Mouche) ne devrait pas être bien loin. Côté casting, le cinéaste s’est amusé à réunir une nouvelle bande, dont les créateurs du Palmashow Grégoire Ludig et David Marsais, dans la peau des deux idiots de service et héros du film. À leurs côtés, une star du cinéma français au franc-parler Adèle Exarchopoulos, le rappeur belge Roméo Elvis dans son premier rôle, mais aussi un habitué, Thomas Blanchard, aperçu dans Le Daim.

The French Dispatch de Wes Anderson

Un film sur des correspondants de presse américains dans le Paris des années 1950 concocté par l’exaltant Wes Anderson. De quoi faire rêver nombre de cinéphiles attachés aux comédies dramatiques extravagantes du réalisateur de Grand Budapest Hotel. Entre onirisme et démesure, le cinéaste américain a su créer son esthétique, une signature artistique reconnaissable entre toutes à l’origine de quelques grands films. Après un détour par l’animation en stop-motion (L’Île aux chiens), le réalisateur revient à la comédie de chair et d’os et à son amour pour la capitale française, où il a vécu et réside encore. Adepte des castings mêlant pointures américaines et talents hexagonaux, Anderson réunit encore une très belle distribution : Timothée Chalamet, Frances McDormand, et ses habitués Tilda Swinton, Adrien Brody, Bill Murray, Owen Wilson, mais aussi Benicio Del Toro, Jeffrey Wright, ou encore Mathieu Amalric et Léa Seydoux. Le tout dans le charme d’un Paris d’après-guerre conté avec poésie, bien qu’une partie du tournage ait eu lieu à Angoulême.

Annette de Leos Carax

Le réalisateur de Boys Meet Girls, des Amants du Pont-Neuf et d’Holly Motors repasse derrière la caméra pour diriger Adam Driver et Marion Cotillard en chanteuse d’opéra, dans une comédie musicale lyrique sur l’histoire d’une petite fille exceptionnelle et de ses parents, un couple hollywoodien. Un projet qui reste énigmatique, mais dont le casting et le scénario intriguent, d’autant plus que la chanteuse belge Angèle ferait partie de la distribution. Interrogée au sujet de sa performance au Festival de Marrakech 2019, Marion Cotillard a confié avoir relevé « un défi » en acceptant ce rôle, louant l’inventivité du cinéaste français. Adam Driver a également qualifié le film d’« opéra-rock » dans une interview accordée aux Inrockuptibles en novembre, glissant qu’il essayait de tourner pour Carax depuis six ans. L’acteur, qui ne cache pas son admiration pour le Français, avait récemment lancé un avis de recherche pour retrouver le chien de ce dernier. De quoi attiser la curiosité de plus d’un spectateur devant tant d’implication.

Benedetta de Paul Verhoeven

Nouveau drame du cinéaste néerlandais, après le sulfureux Elle avec Isabelle Huppert, récompensé par deux Golden Globes, deux César et nommé aux Oscars en 2017, Benedetta raconte l’histoire vraie d’une nonne italienne du XVIIe siècle condamnée pour homosexualité après la découverte de la liaison qu’elle entretenait avec l’une des sœurs de son couvent. Avant cela, cette dernière avait eu plusieurs relations avec d’autres de ses consœurs au sein de la même communauté. Virginie Efira retrouve le cinéaste après Elle et tiendra cette fois le rôle-titre de cette adaptation du roman de Judith C. Brown, retraçant la vie de la religieuse, aux côtés de Charlotte Rampling. Le film produit par Saïd Ben Saïd et Pathé a été tourné en Toscane à Montepulciano dès juillet 2018, et à l’Abbaye du Thoronet dans le Var. Un tournage interrompu de janvier à juin 2019 par l’opération de la hanche de Verhoeven. Un aperçu du long-métrage qui devrait sortir courant 2020, a été publié en août dernier avec des premiers clichés de la comédienne en costume entourée de soldats.