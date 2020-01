L’année s’annonce riche en promesses cinématographiques. Pour y voir plus clair, voici une liste d’une vingtaine de films les plus attendus en 2020.

1917 de Sam Mendes

Le réalisateur d’American Beauty et des Noces Rebelles revient au drame historique, et propose cette fois une plongée dans la Première Guerre mondiale, en suivant le destin de deux frères, les soldats britanniques Schofield et Blake, campés par George MacKay et Dean-Charles Chapman. Les héros, chargés de transporter un message, devront braver le danger derrière les lignes ennemies pour empêcher une attaque dévastatrice. Un film de guerre qui promet d’être haletant, porté par Benedict Cumberbatch, Colin Firth, Mark Strong et Andrew Scott.

Sortie le 15 janvier

Scandale de Jay Roach

Cette histoire inspirée de faits réels réunit un trio prometteur: Charlize Theron, Nicole Kidman et Margot Robbie. Si le rôle de cette dernière est fictif, les deux autres incarnent des femmes journalistes qui ont contribué à briser l’omerta sur le harcèlement sexuel ayant cours dans les coulisses de la chaîne américaine Fox News.

Sortie le 22 janvier

Birds of Prey (et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn) de Cathy Yan

Le spin-off de Suicide Squad offre une parenthèse féminine aux aventures du gang de Gotham City, avec l’histoire d’une bande d’héroïnes, menée par Harley Quinn (Margot Robbie), séparée du Joker et narratrice de cette histoire déjantée. Le huitième film de l’univers de DC au cinéma présentera de nouveaux personnages, issus de la bande dessinée Birds of Prey ; la Chasseuse (Mary-Elizabeth Winstead), Black Canary (Jurnee Smollett-Bell) et Renee Montoya (Rosie Perez), prêtes à en découdre avec le grand méchant Roman Sionis alias Black Mask (Ewan McGregor).

Sortie le 5 février

The Gentlemen de Guy Ritchie

La nouvelle comédie noire so british de Guy Ritchie sur fond de trafic de drogue, portée par Matthew McConaughey, Colin Farrell et Hugh Grant, s’annonce d’ores et déjà alléchante.

Sortie le 5 février

Dark Waters de Todd Haynes

Le réalisateur de Carol signe le biopic de Robert Bilott (Mark Ruffalo), avocat spécialisé dans la défense des industries chimiques qui tente de faire éclater la vérité sur la pollution émise dans la région où il a grandi par l’usine du puissant groupe chimique DuPont. Également au casting de ce drame environnemental nommé aux Satellite Awards : Anne Hathaway et Tim Robbins.

Sortie le 26 février

Lucy in the Sky de Noah Hawley

Nouveau contre-pied du film spatial classique, dans la veine de Proxima, Lucy in the Sky du showrunner des séries Fargo et Legion, sera centré sur le retour sur Terre d’une astronaute, Lucy Cola (Natalie Portman), et les difficultés qu’elle rencontre pour retrouver sa vie. Cette histoire inspirée de l’expérience réelle d’une astronaute de la NASA, Lisa Nowak, promet d’offrir un regard neuf sur la conquête spatiale, confrontée ici au rêve américain.

Sortie le 18 mars

Pinocchio de Matteo Garrone

Adaptation de l’œuvre de Carlo Collodi avec Roberto Begnini en Geppetto, et le tout jeune Federico Ielapi dans la peau de célèbre la marionnette. Le réalisateur romain s’était déjà essayé au registre du conte avec son mitigé Tale of Tales, film également adapté des contes italiens de Giambattista Basile, qui mettait en scène Salma Hayek et Vincent Cassel dans plusieurs histoires se déroulant dans des royaumes voisins.

Sortie le 18 mars

Mulan de Niki Caro

Version live du film d’animation éponyme de Disney, Mulan reprendra l’histoire du dessin animé de 1998, avec dans le rôle-titre l’actrice Ifei Liu, qui prêtera ses traits à la jeune guerrière chinoise aux côtés des stars Donnie Yen, Gong Li et Jet Li.

Sortie le 25 mars

Promising Young Woman de Emerald Fennell

Carey Mulligan en tueuse de violeurs assoiffée de vengeance. Le féminisme de ce thriller aux accents comiques promet déjà de faire grincer quelques dents.

Sortie en avril (États-Unis)

Les Nouveaux Mutants de Josh Boon

Premiers pas de Disney dans l’univers X-Men depuis son rachat d’une part de la Fox, Les Nouveaux Mutants racontera l’histoire d’un groupe de cinq jeunes mutants appartenant au monde des X-Men, en plein apprentissage au sein d’une division secrète pour contrôler leurs dons. La distribution de ce blockbuster horrifique, treizième film de la franchise a tout pour séduire le jeune public, avec Maisie Williams (Game of Thrones), Charlie Heaton (Stranger Things) et Anya Taylor-Joy (Split, Glass) en têtes d’affiches.

Sortie le 1er avril

Police d’Anne Fontaine

Thriller français questionnant la politique d’immigration hexagonale, Police réunit trois comédiens dont le talent n’est plus à prouver : Virginie Efira, Omar Sy et Grégory Gadebois, dans la peau d’un trio de flics confrontés au délicat dilemme d’appliquer la loi, ou de faire ce qui est juste. Un registre intriguant pour Anne Fontaine, réalisatrice de Gemma Bovery, Blanche comme Neige et Perfect Mothers, qui s’essaie ici à un thème plus âpre, mais tout aussi engageant que sa légèreté douce-amère.

Sortie le 1er avril

Mourir peut attendre de Cary Joji Fukunaga

Après 007 Spectre, suite et fin des aventures de James Bond, du moins sous les traits de Daniel Craig. Et pour clore ce parcours épique, l’agent 007 retrouvera Madeleine Swann (Léa Seydoux) et s’apprête à affronter Safin (Rami Malek), un antagoniste armé d’une technologie meurtrière.

Sortie le 8 avril

Black Widow de Cate Shortland

Le premier film de la phase 4 de Marvel au cinéma signe également l’adieu de Scarlett Johansson à l’héroïne phare des Avengers, Black Widow, qu’elle incarne depuis bientôt dix ans. L’ex-espionne russe Natasha Romanov devra revenir sur les traces de son passé, après les événements de Captain America : Civil War et avant ceux d’Avengers : Infinity War, pour affronter un redoutable ennemi aux côtés de sa sœur, Yelena (Florence Pugh).

Sortie le 29 avril

Wonder Woman 1984 de Patty Jenkins

Suite des aventures de Diana Prince, alias Wonder Woman (Gal Gadot), Amazone devenue une super-héroïne dans notre monde.

Sortie le 3 juin

Soul de Pete Docter et Kemp Powers

Après avoir donné vie aux émotions dans Vice-Versa, Disney explore avec ce nouveau film d’animation le monde des âmes. Les acteurs Jamie Foxx, Tina Fey et David Diggs prêteront leurs voix aux protagonistes de cette comédie familiale des studios Pixar.

Sortie le 24 juin

Top Gun : Maverick de Joseph Kosinski

Trente-trois ans après le succès du film culte de Tony Scott, Tom Cruise reprend son rôle iconique de Pete « Maverick » Mitchell, devenu une légende de l’aviation au sein de l’école de la Marine américaine Top Gun, pour entraîner une nouvelle génération de pilotes chasse dont fait partie Bradley « Rooster » Bradshaw (Miles Teller), le fils de son défunt ami. Prêts à avoir de nouveau le souffle coupé ?

Sortie le 15 juillet

Tenet de Christopher Nolan

Voilà longtemps que le maître des thrillers haletants aux scénarios enchevêtrés ne nous avait pas offert de nouvelle pépite. Ce pourrait être le cas avec Tenet, un mystérieux film au budget faramineux, porté par John David Washington et Robert Pattinson. Et d’après le premier aperçu, ce curieux projet mêlant physique et réalités parallèles s’avère d’ores et déjà troublant.

Sortie le 22 juillet

S.O.S Fantômes : L’Héritage de Jason Reitman

Les nostalgiques de la comédie culte des années 1980 vont être servis. Cette suite du premier volet pilotée par Jason Reitman, le fils d’Ivan Reitman, réalisateur des deux premiers Ghostbusters, reprendra la trame initiée en 1984 par la fameuse équipe des chasseurs de fantômes. Retour du casting originel, et nouveaux personnages notamment campés par Carrie Coon et Finn Wolfhard, héritiers de l’un des scientifiques new-yorkais.

Sortie le 19 août

The King’s Man : Première Mission de Matthew Vaughn

Retour aux origines de l’agence de renseignement britannique Kingsman. Ce prequel des films Kingsman : Services secrets et Kingsman : Le Cercle d’or, suivra la première mission de l’agence d’espionnage confrontée à une menace de taille durant la Première Guerre mondiale, avec une distribution prestigieuse dont font partie Ralph Fiennes, Daniel Brühl, Rhys Ifans et Charles Dance.

Sortie le 23 septembre

Kaamelott – Premier volet d’Alexandre Astier

Si l’on sait peu de choses sur la suite des aventures du roi Arthur (Alexandre Astier) et de ses Chevaliers aussi trouillards qu’attachants, on peut en revanche déduire que le premier des films prolongeant la série culte est attendu de pied ferme. Le casting sera de retour, et l’histoire reprendra le final de la saison 5, qui voyait le souverain de Bretagne exilé à Rome après le coup d’état de son ancien ami Lancelot.

Sortie le 14 octobre

Eternals de Chloé Zhao

Après les Avengers, ce blockbuster Marvel présente une nouvelle équipe de super-héros, Les Éternels, créés pour protéger la Terre des Déviants. Au casting de l’un des premiers films de la phase 4 de l’univers Marvel au cinéma, Angelina Jolie, Salma Hayek, et deux stars de Game of Thrones, Kit Harington et Richard Madden.

Sortie le 4 novembre

West Side Story de Steven Spielberg

Autre produit du rachat de la Fox par Disney, le remake de la comédie musicale culte de Robert Wise s’annonce aussi prometteur qu’inquiétant, avec Steven Spielberg aux commandes, et le retour de Rita Moreno (Anita dans le film de 1961) en Valentina. L’époque change, mais l’histoire reste la même : celle d’un amour impossible entre un ex-membre et la sœur d’un leader de gangs new-yorkais rivaux. Un Roméo et Juliette revisité, où excellait la jeune Natalie Wood. De quoi faire rêver une nouvelle génération de spectateurs en abordant cette fois les problématiques de l’Amérique moderne.

Sortie le 16 décembre

Dune de Denis Villeneuve

Autre adaptation d’un classique, le très attendu Dune de Denis Villeneuve offrira une nouvelle vision de l’œuvre science-fictionnelle de Frank Herbert, portée cette fois par Timothée Chalamet, dans le rôle de Paul Atreides, jeune héritier tentant de reconquérir sa planète, Dune, et de venger sa famille de l’Empereur Shaddam IV. Un voyage épique dans un monde futuriste foisonnant, animé par le réalisateur de Blade Runner 2049.

Sortie le 23 décembre

Mank de David Fincher

L’histoire de Herman Mankiewicz (Gary Oldman), scénariste entre autres de Citizen Kane, le chef-d’œuvre d’Orson Welles.

Date de sortie encore non précisée