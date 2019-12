Dans ce trailer déroutant, Carey Mulligan se glisse dans la peau d’une tueuse en série qui vise les prédateurs sexuels.

Intrigante bande-annonce que celle de Promising Young Woman, dévoilée récemment par Focus Features, avec Carey Mulligan (Drive), Bo Burnham et Alison Brie (Glow).

Au son d’un violon grinçant, une reprise de Toxic de Britney Spears, le pitch du thriller férocement féministe se dessine : « Chaque semaine, je vais dans un club. J’agis comme si j’étais trop soûl pour rester debout. Et chaque semaine, un gentil garçon vient voir si je vais bien », marmonne froidement Cassie (Carey Mulligan), qui fait le compte des prédateurs qu’elle élimine.

En effet, le principe est simple : dans ce film, les proies sont les violeurs. L’héroïne, campée par une Carey Mulligan aux traits durcis, méconnaissable, a pour objectif d’abattre les hommes qui tombent dans son piège. Et compte-tenu des premières images, la jeune femme ne manque pas de prises. Celle qui confie avoir « voulu être médecin toute (sa) vie » a visiblement sombré dans une vengeance effrénée, et tente d’exorciser un traumatisme refoulé. Une carrière mise en échec par une relation malsaine, un viol jamais reconnu… Les possibilités sont nombreuses quant aux origines de cette folie meurtrière.

Derrière ce ton acide qui dissèque la culture du viol et la masculinité toxique, se trouve Emerald Fennell, actrice dans Victoria ou la série The Crown, autrice de romans horrifiques et productrice, qui signe ici son premier film. Côté casting, quelques brillants seconds rôles, dont Laverne Cox (Orange is The New Black), Jennifer Coolidge (2 Broke Girls), Christopher Mintz-Plasse (Kick Ass), et Clancy Brown (Thor Ragnarok, The Crown).

Mais il faudra encore patienter quelques mois pour découvrir les secrets enfouis de Cassie. Selon Variety, tourné dès mars 2019, Promising Young Woman, notamment produit par Margot Robbie, sera présenté en avant-première au Festival de Sundance en janvier 2020, avant une sortie officielle prévue pour avril.

Joanna Wadel