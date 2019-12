L’ambitieux projet de Christopher Nolan, annoncé comme un thriller d’espionnage, se dévoile dans une bande-annonce déboussolante.

Christopher Nolan revient avec le premier trailer de Tenet, son nouveau film labyrinthique prévu pour 2020. Après avoir été dévoilées en avant-première cet été, lors des projections américaines de Hobbs & Shaw, les premières images du thriller d’espionnage qui met en vedette John David Washington (BlaKkKlansman) ont été mises en ligne ce 19 décembre.

Et il ne faut pas longtemps pour constater que le scénario sera sinueux, et devrait de nouveau troubler les spectateurs. Le réalisateur d’Inception va cette fois défier les lois du temps et de la logique en plongeant ses héros dans ce qui semble être un univers à rebours.

Un saut du haut d’une tour inversé, des voitures lancées à pleine vitesse en marche-arrière sur l’autoroute… Le terme « Afterlife » survient lorsque le héros se réveille après avoir frôlé, sinon connu la mort. Réalité psychique parallèle, une autre dimension qui serait le reflet de la nôtre ? Le long-métrage s’avère déjà surprenant et pose plus de questions qu’il n’apporte de réponses.

À l’écran, Robert Pattinson, qui retrouve Clémence Poésy pour la première fois depuis Harry Potter et la Coupe de feu (2005). On remarque également certains habitués du cinéaste comme Michael Caine (Alfred dans la trilogie The Dark Knight), et Kenneth Branagh (Dunkerque), mais aussi les acteurs montants Elizabeth Debicki (Les Gardiens de la Galaxie 2) et Aaron Taylor Johnson (Kick-Ass).

Selon les informations relayées par IndieWire, le film devrait être visuellement fidèle aux plus grands succès de Christopher Nolan, puisque Hoyte van Hoytema, le directeur de la photographie d’Interstellar et de Dunkerque fera partie de l’équipe, tandis que le compositeur oscarisé Ludwig Göransson (Creed, Black Panther) remplacera Hans Zimmer pour créer la bande originale.

Avec un budget de 220 millions de dollars, le projet pourrait bien être le plus coûteux de la carrière de Nolan et s’avérer à la hauteur des ambitions du réalisateur, qui voit les choses en grand et ne lésine pas sur les moyens. À l’instar de Dunkerque, le métrage sera filmé en caméras IMAX, et diffusé dans ce format, ainsi qu’en 35 mm et 70 mm.

Interrogé sur ce mystérieux projet, Christopher Nolan a précisé qu’il s’écarterait du film d’espionnage pour « traverser différents genres », ajoutant que le tournage a déjà eu lieu dans sept pays. « Il ne fait aucun doute que c’est le film le plus ambitieux que nous ayons fait. » a-t-il assuré récemment. De quoi rendre ses nombreux fans impatients. Tenet sortira dans les salles en juillet 2020, distribué par Warner Bros.

Joanna Wadel