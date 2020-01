Pour 2020, Netflix enrichit son calendrier et annonce ses nouvelles collaborations avec de grands réalisateurs. Tour d’horizon des films originaux à attendre dans les prochains mois sur la plateforme.

Que l’on adhère ou non au mode de distribution que représente désormais le géant du streaming, il faut admettre que l’offre cinéma de la plateforme s’est considérablement étoffée ces dernières années, et particulièrement en 2019, permettant aux cinéastes de proposer des pépites inédites aux abonnés du service.

De la surprise Okja, offerte par Bong Joon-ho en 2017, en passant par Roma d’Alfonso Cuaron, The Laundromat de Steven Soderbergh, Dolemite is my name de Craig Brewer, Triple Frontière de J.C. Chandor, Un 22 juillet de Paul Greengrass, Annihilation d’Alex Garland, et les tout récents Marriage Story de Noah Baumbach et The Irishman de Martin Scorsese, favoris des Golden Globes 2020, de plus en plus de réalisateurs optent pour Netflix plutôt que le circuit traditionnel pour sortir leurs films.

Et la tendance n’est pas près de s’inverser, puisque 21 nouveaux métrages originaux ont été annoncés par le géant du streaming le 3 janvier sur Twitter. Voici une sélection des œuvres à suivre de près.

Mank de David Fincher

En tête de liste forcément, le nouveau film de David Fincher, consacré à l’histoire du scénariste de Citizen Kane, Herman J. Mankiewicz, a de quoi éveiller la curiosité des cinéphiles. Doté d’un casting bien garni dont Gary Oldman dans le rôle-titre, Amanda Seyfried ou encore Charles Dance (Game of Thrones), le biopic sera l’occasion d’aborder l’écriture du chef-d’œuvre d’Orson Welles, mais également le travail méconnu de l’un des auteurs du cinéma hollywoodien des années 30, qui entretenait une relation conflictuelle avec son frère, le cinéaste Joseph L. Mankiewicz (Eve, Chaînes conjugales, Cléopâtre, Le Limier). Le tout, adapté du scénario signé de la main même de Jack Fincher, défunt père du réalisateur, qui marquera enfin son retour après Gone Girl. Rappelons qu’il prépare également un prequel à Chinatown. Aucune date de diffusion encore précisée.

I’m Thinking of Ending Things de Charlie Kaufman

Le scénariste de Dans la peau de John Malkovich et réalisateur d’Anomalisa, qui sortira prochainement son premier roman, revient cette année avec un road-trip légèrement crispant, mené par Jesse Plemons (Fargo) dans la peau de Jake, un jeune homme qui entraîne sans le savoir sa petite-amie, jouée par Jessie Buckley (Chernobyl), dans une expérience effrayante, alors qu’il allait la présenter à ses parents. Ce thriller psychologique aux ressorts tortueux est adapté du roman éponyme du Canadien Iain Reid, et pourvu d’une belle distribution dont Toni Collette (À Couteaux Tirés, Unbelievable) et David Thewlis (Wonder Woman) font partie. Un projet fort séduisant qui ne dispose pas encore de date de sortie.

Hillbilly Elegy de Ron Howard

Amy Adams et Glenn Close se donneront la réplique dans le nouveau drame de Ron Howard, centré sur l’évolution d’une famille des Appalaches dans le Kentucky. Inspiré des mémoires éponymes de J.D. Vance, ce récit s’étalant sur trois générations est raconté par Vance (Gabriel Basso), le benjamin, étudiant en droit à Yale. En revisitant ses souvenirs et la vie de ses parents, ce dernier explore les problématiques économiques et sociétales de sa région, et de la petite ville de l’Ohio dans laquelle il a grandi. Dans cette distribution, les talents de premiers plans croiseront quelques acteurs émergeant du cinéma indépendant, dont Basso, mais aussi Freida Pinto (Slumdog Millionaire) et Haley Bennett (Swallow). Date de sortie précisée prochainement.

DA 5 Bloods de Spike Lee

Celui à qui l’on doit BlacKkKlansman, et qui a notamment signé la série She’s Gotta Have It sur Netflix, sera de retour sur la plateforme en 2020 pour proposer cette fois un film de guerre ; l’histoire de quatre vétérans afro-américains de retour au Vietnam plusieurs années après la fin du conflit, en quête du corps de leur chef d’unité et de son hypothétique trésor enfoui. Ce drame issu d’une idée originale de Danny Bilson, scénariste de la série The Sentinel et père de Rachel Bilson, sera porté par Chadwick Boseman, la star de Black Panther et de Message from the King, Delroy Lindo – dirigé par Lee dans Malcom X – et, plus surprenant, Jean Reno dans un rôle pour l’heure inconnu. Par ailleurs, aucune date de sortie précise n’a encore été annoncée.

Rebecca de Ben Wheatley

Le célèbre roman de Daphne De Maurier, déjà adapté en 1940 par Alfred Hitchock dans son film éponyme, va connaître une nouvelle version dévoilée prochainement sur Netflix. Le scénario devrait reprendre l’histoire d’origine, celle d’une jeune femme naïve qui part s’installer dans le manoir d’un homme riche qu’elle vient d’épouser, avant de se rendre compte que le souvenir de sa défunte épouse hante les lieux et ses résidents. Derrière ce projet porté par Armie Hammer, Lily James et Kristin Scott Thomas, se trouve le réalisateur de Free Fire (huis clos d’action jubilatoire avec Cilian Murphy, Brie Larson et Armie Hammer), et de High-Rise (thriller d’anticipation sociale avec Tom Hiddleston tiré du roman de J.G. Ballard). Le cinéaste sera aux commandes du second volet de Tomb Raider en 2021.

The Prom de Ryan Murphy

Meryl Streep, Nicole Kidman, James Corden (New York Melody) ou encore Andrew Rannells (The Big Mouth, Girls) se côtoient dans la nouvelle production pétillante de Ryan Murphy (créateur des séries Pose, American Crime Story, Glee ou encore Nip/Tuck), qui signe l’adaptation d’un succès de Broadway, une comédie musicale progressiste racontant l’histoire d’Emma (Jo Ellen Pellman), une lycéenne aidée par un groupe de comédiens aux carrières en déclin, à emmener sa petite amie au bal de promo. Date de sortie à guetter de près.

Spenser Confidential de Peter Berg

Après Du Sang et des Larmes, Mark Wahlberg retrouve une nouvelle fois le réalisateur de Deepwater pour un film d’action policier inspiré du personnage créé par Robert B.Parker. Dans ce scénario, Spenser, un ex-agent de police fait équipe avec Hawk (Winston Duke), son colocataire aspirant à devenir champion d’arts martiaux, pour résoudre un double-homicide. La date de sortie sera dévoilée ultérieurement.

The Old Guard de Gina Prince-Bythewood

Si la réalisatrice n’est pas des plus connues, la star de son film devrait interpeller plus d’un spectateur : Charlize Theron (Scandale), campera l’héroïne principale de cette adaptation du comic-book de Greg Rucka, The Old Guard, dont l’histoire mêle action et science-fiction. L’actrice et Kiki Layne (Native Son), prêteront leurs traits à Andromache de Scythia et Niles Freeman, les leaders d’un groupe de mercenaires immortels qui découvrent l’existence d’autres individus aux facultés aussi puissantes que les leurs. Le long-métrage co-produit par Skydance, dont la production a débuté mi-mai 2019, rejoindra le catalogue Netflix en cours d’année.

Eurovision de David Dobkin

Rachel McAdams et Will Ferrell en candidats à l’Eurovision pour représenter l’Islande. La base de cette comédie musicale a déjà de quoi faire sourire, d’autant plus que Pierce Brosnan et Dan Stevens (Legion) se joindront au casting de cette parodie du célèbre concours européen coécrite par son acteur principal et le scénariste Andrew Steele (Outlander, The Royals). À découvrir prochainement sur Netflix.

All The Bright Places (Tous nos jours parfaits) de Brett Haley

Ce teen movie avec Elle Fanning (The Neon Demon, Les Proies) adapté du roman de Jennifer Niven devrait ravir les amateurs de romances bienveillantes. Le scénario est simple : Violet (Fanning) et Theodore (Justice Smith), deux adolescents suicidaires, reprennent goût à la vie en débutant une relation. Cette version filmique du livre éponyme de Niven s’inscrit dans la veine douce-amère des films la réalisatrice de The Hero (avec Sam Elliott, Laura Prepon et Krysten Ritter).