Toronto, Venise, Lyon ou encore Deauville accueilleront les films de la sélection officielle du Festival de Cannes, révisée pour l’occasion et dévoilée début juin.

La 73e édition physique du Festival de Cannes étant compromise, les dirigeants de l’événement ne renoncent pas cependant à une présentation des films en salle. C’est du moins ce qu’affirme Thierry Frémaux, délégué général du Festival, fervent défenseur de la toile et des salles obscures, qui affirmait récemment dans une interview accordée à Screen Daily que Cannes 2020 conservera bien sa sélection dévoilée prochainement : « Aujourd’hui, une édition physique semble compliquée à organiser, nous allons donc de l’avant avec l’annonce des films de la sélection (officielle initiale) au début du mois de juin », expliquait-il, repris par Variety.

Le magazine américain précise donc qu’à défaut d’une édition classique, il s’agira d’un Festival distillé dans plusieurs autres grands rassemblements du secteur, dont la Mostra de Venise, qui s’associe pour l’occasion à Cannes et demeure maintenue à septembre prochain. Un « redéploiement hors les murs » en collaboration avec les festivals d’automne serait donc envisagé selon Frémaux. Ce dernier insiste également sur la nécessité d’être solidaire avec les exploitants et les distributeurs pour sauver le cinéma national ; les salles restant fermées au moins jusqu’au mois de juin.

Mais la sélection cannoise ne sera pas tout à fait la même que prévue. En effet, seule une partie des films de la liste initiale, y compris Hors Compétition et Un Certain Regard, seront présentés, indique encore Frémaux. Labellisés « Cannes 2020 », ces métrages seront notamment diffusés à Toronto, Deauville, Angoulême, San Sebastian, New York, Busan ou encore Lyon pour le Festival Lumière et Venise, peu avant le coup d’envoi de la prochaine sélection pour Cannes 2021, qui comprendra exceptionnellement les œuvres qui auraient dû être proposées cette année sur la Croisette, contraintes de reporter leur date de sortie.

Les modalités définitives de Cannes 2020 seront fixées avant la fin du mois de mai par les organisateurs en pleine discussion. Variety ajoute qu’un sondage a été lancé parmi les acteurs principaux de l’industrie pour déterminer le taux de participation des cinéastes et des talents à cette édition, qui n’aura rien d’ordinaire.