Les sections parallèles se retirent après l’annonce du report impossible du Festival de Cannes sous sa forme habituelle.

Conséquence des déclarations d’Emmanuel Macron sur la reprise des festivals à la mi-juillet, les sections parallèles du Festival de Cannes, dont le report sous sa forme initiale a définitivement été exclu mardi 14 avril, ont préféré annuler leur édition 2020.

Dans un communiqué transmis ce 15 avril, soit deux jours après l’allocution du Président sur le déconfinement, et au lendemain de la réaction des organisateurs du Festival, la Semaine de la critique, la Quinzaine des réalisateurs et l’ACID tirent leur révérence annonçant qu’elles ne prendront pas part à Cannes 2020, qui doit encore trouver de nouvelles modalités pour avoir lieu.

Une décision qui accompagne celle des équipes de Cannes, en cela qu’elle n’entache en rien cependant l’avenir des films qui devaient y être présentés : « La crise sanitaire à laquelle nous sommes toutes et tous actuellement confronté.e.s ne nous permet pas de prévoir concrètement la suite des événements. Afin de soutenir l’ensemble du secteur cinématographique très affecté par la situation présente, chaque section, en concertation avec le Festival de Cannes, étudie cependant la meilleure façon de continuer à soutenir les films soumis à leur édition 2020. », expliquent les équipes dans leur courrier.

En revanche pour le Marché du Film, autre grand rendez-vous de la Croisette réservé aux professionnels, le support numérique envisagé a été confirmé et se fera bel et bien du 22 au 26 juin 2020 via une plateforme dédiée et actuellement en chantier.