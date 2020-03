L’agence hollywoodienne CAA se penche sur l’organisation d’un Marché du Film virtuel, où producteurs, distributeurs et professionnels pourront découvrir les œuvres lors de projections exceptionnelles et en visioconférences. Un Marché du Film numérique est-il possible à Cannes ? Le projet serait à l’étude.

Alors que l’avenir de la 73e édition du Festival de Cannes est encore incertain, les Américains s’organisent pour parer à une éventuelle annulation, récemment évoquée par Le Point. C’est du moins ce qu’affirment les journalistes de Variety ce 18 mars.

Selon le magazine, l’agence de talents hollywoodienne CAA pourrait mettre en place un marché du film virtuel, faute de Festival cette année, et encouragerait même Cannes à faire de même.

Dans le milieu, outre-Atlantique, l’initiative pas encore confirmée gagnerait en popularité, et nombre de sociétés bien connues du secteur la soutiennent déjà ; 30West, AGC Studios, Altitude, Anton, Cornerstone, Endeavor Content, Filmnation, IMR, Lionsgate International, Miramax, Mister Smith, Protagonist, Rocket Science, Sierra/Affinity, Solstice Studios, STX Entertainment, Voltage Pictures et Wild Bunch, cette dernière étant en partie la propriété de CAA.

À tel point que l’agence organise d’ici deux jours une réunion téléphonique avec les principaux acteurs intéressés : « C’est quelque chose que nous sommes encore en train d’explorer, même si rien n’a été confirmé ou établi. Après le prochain appel, nous aurons une meilleure idée de ce qui se passe », a commenté le représentant de l’un des agents de vente du Royaume-Uni, cité par Variety.

Concernant la mise en place d’un tel projet, quelques projections pourraient être organisées dans les villes où l’épidémie de Covid-19 s’est atténuée, ainsi que des visioconférences pour dénicher les bonnes bobines, et les talents. Le magazine avance également que le Marché du Film cannois, prévu du 12 au 21 mai sur la Croisette, s’attelle également à mettre en place une initiative virtuelle similaire via sa plateforme industrielle Cinando, réservée aux professionnels.

Le responsable du Marché du Film de Cannes Jérôme Paillard a déclaré au magazine qu’en cas d’annulation de l’événement cette année, le traditionnel Marché pourrait desservir l’ensemble des participants accrédités. Et de préciser que les taux d’accréditation pour les participants en ligne atteindront environ 50% des taux classiques pour le Marché physique, dont le badge avoisine habituellement les 300 à 400 euros.

Toutefois, certains participants seraient encore frileux quant à l’efficacité d’un Marché du Film numérique à Cannes, qui compléterait celle de CAA : « Si c’est à l’échelle de Cannes, il faut que ce soit une plateforme puissante. C’est la question clé avant que je décide de me joindre à une initiative de ce genre », estime Gaetano Maiorino, de l’agence de vente italienne True Colors – Glorious Films. Ce dernier attend par ailleurs de savoir si le Marché physique aura lieu ou non.

Les organisateurs du Festival devront s’entendre sur les modalités exceptionnelles de la tenue de l’événement ou sur une « année blanche » pure et simple suggérée par les sponsors et quelques distributeurs, avant l’annonce de la sélection officielle par le président Pierre Lescure et le délégué général Thierry Frémaux, toujours prévue pour le 16 avril prochain.