Suite au refus du Festival de Cannes d’accepter que Blonde sorte sur Netflix seulement huit mois après sa sortie en salle, son réalisateur Andrew Dominik souhaite tout de même une diffusion hors compétition.

Tiré du roman du même nom de Joyce Carol Oates, Blonde est une biographie fictive sur Marilyn Monroe, retraçant son ascension à Hollywood dans une Amérique sinistre et misogyne.

Aux États-Unis, le film est annoncé comme étant interdit aux moins de 17 ans, réduisant sa fenêtre de diffusion dans le peu de salles de cinéma qui acceptent cette classification. Un « tas de conneries » pour son réalisateur : « Si le public n’aime pas ça, c’est son putain de problème. », a-t-il déclaré.

En cause notamment, une scène de viol présente dans le roman d’origine. Ce film est « une critique des vaches sacrées américaines », a déclaré Andrew Dominik, qui a ajouté que cela n’aurait jamais été possible sans le mouvement #MeToo « parce que personne ne s’intéressait à ce genre de merde – à ce que c’est que d’être une femme dans le hachoir à viande d’Hollywood. »

Le tournage de Blonde est achevé depuis 2019 mais les nombreuses scènes crues ont retardé sa sortie pour Netflix qui est allé jusqu’à chercher la monteuse Jennifer Layne (Manchester By The Sea, Tenet) dans le but de « freiner les excès », toujours selon Andrew Dominik.

Néanmoins, le cinéaste néo-zélandais ne blâme pas la plateforme pour cette décision : « Il est plus facile de soutenir quelque chose quand vous l’aimez. Ça l’est beaucoup moins quand ce n’est pas le cas. Je n’ai que de la gratitude envers Netflix. »

Écrit et réalisé par Andrew Dominik (L’Assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford), Blonde sera son cinquième long-métrage et accueillera Ana de Armas dans le rôle de Marilyn Monroe. Une performance qui sera « la seule chose dont personne ne se plaindra » pour Dominik. L’actrice cubaine a récemment fait sensation dans À couteaux tirés et Mourir peut attendre.

Reste à voir la décision du Festival de Cannes et de Thierry Frémaux qui aurait adoré le film.

Emilie Bollache