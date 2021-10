Après une annonce au Disney Investir Day l’année dernière, un teaser pour le prochain Pixar est enfin apparu avant sa sortie en juin 2022.

Il était évident que, pour leur premier spin-off, le célèbre studio d’animation allait se tourner vers la saga qui la fait connaître. Le premier Toy Story est sorti en 1995 et a changé la manière dont les enfants traitaient leurs jouets.

Vingt-quatre ans plus tard, ces mêmes enfants, devenus adultes, faisaient leurs adieux à Woody dans Toy Story 4. Aujourd’hui, il est temps de faire la connaissance du héros qui a donné vie au jouet Buzz l’Éclair.

Peter Docter, directeur de création chez Pixar et réalisateur de Monstres & Cie ou Là-Haut, relevait que le design du ranger de l’espace reposait sur un personnage imaginaire issu d’un blockbuster n’ayant jamais existé. Ce n’est désormais plus cas.

De tous les jouets que possède Andy, c’est bien lui qui reste le plus longtemps persuadé qu’il en est véritablement un, capable d’aller vers l’infini et au-delà. Cependant, son histoire n’avait à aucun moment été approfondie, contrairement à Woody dont l’origin story était explorée dans le second film.

Le teaser de Lightyear laisse voir un Buzz moins plastique et plus humain s’envoler dans les airs à la recherche de l’inconnu. Une station sur Mars ? Une planète ressemblant étrangement à Dagobah où se terre Yoda dans L’Empire contre-attaque ? Certains clins d’œil à Star Wars sont, en effet, dissimulés dans ces extraits. Nous rappelant, au passage, que Buzz l’Éclair avait effectivement parodié la plus célèbre saga de science-fiction en révélant que son pire ennemi, l’empereur Zurg, était en réalité son père. Ces traits d’humour laissent présager un nouveau Pixar comme on les aime, revenant vers la source de leur succès.

Le film sera réalisé par Angus MacLane qui avait, jusque-là, dirigé des courts-métrages tels que Burn-E et officié en tant que coréalisateur sur Le Monde de Dory. Cette reprise d’un film culte du studio n’est donc pas une nouveauté pour lui.

Cette fois-ci, Buzz ne sera pas doublé par Tim Allen mais par Chris Evans (Captain America) afin de marquer la différence entre les deux personnages dont l’un héritera pourtant de la personnalité de l’autre.

Lightyear est attendu pour juin 2022 dans les cinémas américains. Pour l’instant, aucune information concernant la France a été communiqué étant donné que le précédent Pixar, Soul, avait atterri sur la plateforme Disney +.

Emilie Bollache