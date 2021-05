Sur son compte Instagram, l’acteur a dévoilé une photo prise sur le tournage de la suite du classique de Tony Scott réalisée par Joseph Kosinski .

Initialement prévue pour l’été 2019, la sortie en salle de la suite de Top Gun avait été reportée à l’été 2021, avant d’être fixée à la fin de l’année. On y retrouvera Tom Cruise et Val Kilmer, rivaux à l’écran dans le film de 1986.

Sur la photo que Tom Cruise a postée sur Instagram, on le retrouve dans son rôle de Maverick, en train de fixer une photo encadrée où les deux héros du film original se serrent la main, acclamés par les autres pilotes.

Un moment iconique, dont la place dans cette suite semble témoigner de la volonté de s’inscrire dans la droite ligne du premier.

En légende de sa photo, Cruise écrit : « Le Top Gun Day est un jour créé par et pour les fans. Je suis si impatient que vous puissiez voir Top Gun : Maverick cette année ».

Les fans avaient déjà pu se délecter d’une ressortie en 3D du Top Gun original en 2015, avant de découvrir un premier aperçu du film en 2019, avec le premier trailer. Derrière la caméra, on retrouve Joseph Kosinski, qui avait déjà dirigé Tom Cruise dans l’adaptation de son propre roman graphique, Oblivion, sorti en 2013.

Aux côtés de Cruise et de Kilmer, on retrouvera Miles Teller (Whiplash), Jennifer Connelly (Requiem For a Dream), Jon Hamm (Baby Driver), ou encore Ed Harris (The Truman Show). Un temps annoncée, Meg Ryan ne reprendra finalement pas son rôle de Carole Bradshaw. Elle sera remplacée par Jean Louisa Kelly, habituée des séries télévisées américaines comme Les Experts et Les Experts : Miami.

La sortie de Top Gun : Maverick est prévue pour le 17 novembre dans les salles françaises. Aux États-Unis, il sortira le 19, et après 45 jours d’exploitation, il sera mis en streaming sur Paramount+.

Théotime Roux